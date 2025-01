Bravúr a javából! Szétlövéssel legyőztük a spanyolokat

Tizenhat másodperc volt hátra. Időkérés után emberelőnybe került a spanyol válogatott, eljutott a labda a kapásszélre, Elena Ruíz a dudaszó pillanatában vágta be a rövid felsőbe. A nyolc olimpiai bajnokkal felálló spanyolok felváltva pacsiztak és rázták az öklüket, de nem győzelemnek örültek, csak annak, hogy szétlövésre mentették a mieink elleni összecsapást. Pedig a magyar csapatból ezúttal a két rutinos játékos, Keszthelyi Rita és Leimeter Dóra is kimaradt – a többiek viszont nagyon megnehezítették a spanyolok dolgát.

Már az eleje is jól nézett ki: az egyik oldalon Faragó Kamilla átlőtte a zónát, a másikon Maczkó Lilla védte bravúrral Paula Leitón csavarját. A spanyol szélsők feladásokkal próbálkoztak, többször is ide-oda flipperezett a labda középen, de nem tudták bepöckölni a centerek, ugyanis rendkívül szoros őrizetet kaptak. Nemcsak birkózásban, hanem játékban is felvettük a versenyt az olimpiai bajnokkal, az amerikaiak elleni találkozóról átmentettük a kellemetlen védekezést, amelyből olykor lefordulni is sikerült.ű

Eközben elöl vagány megoldásokkal leptük meg a spanyolokat, a center Varró Eszter például okosan kihasználta, hogy a bekk mögé helyezkedett, észrevette Baksa Vandát a rosszkézen, aki tanári ejtéssel jelentkezett. Sümegi Nóra dudaszós bombával gondoskodott róla, hogy lépéselőnyben maradjunk, mire Martina Terré olyannyira begorombult, hogy az első negyed végén két ziccerét is hárította – nem kis bravúrral.

A rivális játéka egyértelműen Elena Ruízra épült, aki az évek során csodatiniből világklasszisá avanzsált, sajnos ezúttal is sült a keze. A második negyed elején fordulhatott volna a kocka, fórban támadtak a kétgólos előnyért a spanyolok, de nem tudták kinyitni az ollót. Naná, hogy nem tudták, elvégre fegyelmezetten és hatékonyan pólóztak a mieink: előbb időkérés után Dobi Dorina másolta le Sümegi utolsó másodperces gólját, majd Varró Eszter szerzett rutinos centereket idéző akciógólt.

S ha már lúd… A második negyed végén megúsztunk egy lefordulást, aztán viszont Hajdú Kata úszott meg, a nagyszünetben 7–6-ra vezettünk. A spanyolok rátapostak a gázpedálra, Beatríz Ortíz irgalmatlanul nagy góllal szólt hozzá a mérkőzéshez, de a magyar fiatalokat sem kellett félteni, Tiba Panna révén lépéselőnyben maradtunk. Ruíz egyszerűen tarthatatlan volt, a harmadik negyed közepén a hatodik lövéséből az ötödik gólját lőtte, a bejátszásokat viszont többnyire csírájában elfojtottuk, jól működtek a besegítések.

A görögöket nem mozgatta meg a kora délutáni rangadó, így aztán minden szót tisztán lehetett hallani, a magyar kispad egy emberként kiáltott örömében, miután Hajdú kíméletlenül bevágta az ötöst. Az örömöt fokozta, hogy Baksa újabb ejtésével a mérkőzésen először elléptünk két góllal, csakhogy a következő támadásból Leitón három ember közül lőtt akciógólt, Cseh Sándor majd’ felrobbant a dühtől.

A mieink szövetségi kapitánya a spanyolok egyenlítő gólja után bedobta a „rongybabát”, vagyis videózást kért, de a VAR nem neki adott igazat, 13–13-ról kezdődött az utolsó három perc. Sőt, az utolsó perc is, merthogy mindkét csapat nagyon figyelt a védekezésre, nem sok rés maradt a pajzson.

Hajdú Kata azért megtalálta, erre válaszolt a rendes játékidő legvégén Ruíz, 14–14 után jöhetett a szétlövés. Maczkó Lilla kifejelte az első spanyol ötöst, a túloldalon Martina Terré is védett egyet, hogy aztán az utolsó párban beálló Neszmély Boglárka megbabonázza a rivális lövőjét, Dobi Dorina pedig megnyerje a mérkőzést a magyar válogatottnak.

A továbbjutás szempontjából nem a saját kezünkben van a sorsunk, de ezt a győzelmet már senki sem veheti el tőlünk.

VÍZILABDA, NŐI VILÁGKUPA

SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ

A-CSOPORT

MAGYARORSZÁG–SPANYOLORSZÁG 18–17 (3–3, 4–3, 3–4, 4–4) – szétlövéssel: 4–3

Alexandrupoli, 80 néző. V: Schwartz (izraeli), Nicolosi (olasz).

MAGYARORSZÁG: Maczkó – HAJDÚ K. 5, Rybanska, Dobi 1, DÖMSÖDI, FARAGÓ K. 2, BAKSA V. 2. Csere: Neszmély (kapus), Sümegi 1, Aubéli, TIBA 2, VARRÓ E. 1, Peresztegi-Nagy, Pogonyi. Szövetségi kapitány: Cseh Sándor

SPANYOLORSZÁG: Terré – Guiral, Crespí, E. RUÍZ 6, LEITÓN 2, ORTÍZ 3, Pérez. Csere: Jiménez (kapus), Prats 2, Camus, Piralkova, Claveria, Munoz, Moreno 1. Szövetségi kapitány: Jordi Valls

Emberelőny-kihasználás: 11/8, ill. 8/5.

Gól – ötméteresből: 1/1, ill. 1/1.

Kipontozódott: Crespí (26. p.), Camus (32. p.), ill. Rybanska (32. p.)