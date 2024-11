Vízilabda ob I: fontos meccset nyert meg a Vasas Szolnokon

FÉRFI VÍZILABDA OB I

ALAPSZAKASZ, 11. FORDULÓ

SZOLNOKI DÓZSA PRAKTIKER–VASASPLAKET 8–13 (2–5, 3–4, 1–0, 2–4)

Szolnok, 400 néző. V: Kun, Kovács S.

SZOLNOK: Bányai – Schmölcz 1, Kovács Gergő, Zerinváry, BEDŐ 1, KRASZNAI B. 3, Vámosi 1. Csere: Simon D. 1, Fedac, Teleki, Szabó II Bence 1, Böröczky, Cseh M. Edző: Hangay Zoltán

VASAS: MIZSEI – BÁTORI 4, Djurdjics 2, GASZT 2, Dala D., Dedovics, RANDJELOVICS 3. Csere: Batizi, Lakatos S., Sélley-Rauscher, GÁBOR L. 2, Mijics, Tasi. Edző: Szlobodan Nikics

Emberelőny-kihasználás: 7/3, ill. 10/6

Kettős emberelőnyből: 2/0, ill. 1/1

Gól – ötméteresből: – ill. 2/2

Kipontozódott: Dala D. (27. p.), Djurdics (29. p.)

Kiállítva (végleg, brutalitásért): Schmölcz (12. p.)

MESTERMÉRLEG

Hangay Zoltán: – Kemény meccs volt, teljesen megérdemelten nyert a Vasas. Három góllal vezettek a vendégek, amikor Schmölcz Normant kiállították négy percre, az ilyen szituációkat is meg kell tanulnunk kezelni. Most mi jártunk úgy, mint a Vasas a Magyar Kupa negyeddöntőjében, szinte semmi sem sikerült nekünk.

Szlobodan Nikics: – Jól és higgadtan játszottunk, nagyon fontos győzelmet arattunk. A kupakiesés után hajtott bennünket a visszavágás vágya, sikerült is revansot vennünk. Ez csak egy meccs volt, megyünk tovább, hiszen újabb fontos összecsapások várnak ránk.

FTC-TELEKOM–BVSC-MANNA ABC 16–7 (2–3, 5–1, 3–3, 6–0)

Komjádi uszoda. V: Rubos, Petik A.

FTC: VOGEL SOMA – Manhercz K., Argiropulosz 1, Vigvári Vendel 1, Di Somma, Mandics 2, VÁMOS 3. Csere: FEKETE G. 2, MOLNÁR E. 2, Jansik Sz. 1, Nagy Ákos 1, Vismeg Zs., VARGA V. 3. Edző: Nyéki Balázs

BVSC: Gyapjas – Ekler Zs. 1, TÁTRAI D. 1, JANSIK D. 1, Kovács P., CSACSOVSZKY E. 1, Csapó M. 1. Csere: Konarik 1, Mészáros M. 1, Gál D., Bundschuh, Szeghalmi. Edző: Varga Dániel

Emberelőny-kihasználás: 9/6, ill. 11/1

Gól – ötméteresből: 1/1, ill. 2/1

Kipontozódott: Konarik (28. p.), Ekler Zs. (31. p.), Molnár E. (32. p.)

MESTERMÉRLEG

Nyéki Balázs: – Jól kezdte a mérkőzést a BVSC, mi pedig sokkal többet idegeskedtünk a kelleténél. Kértem a srácokat, hogy nyugodtabban játsszanak, így is történt, gyorsan sikerült megfordítanunk a találkozót. A harmadik negyedben kisebb leállás után újra ritmust váltottunk, felőröltük az ellenfelünket.

Varga Dániel: – Az elmúlt hetekben elszenvedett vereségek után összekaptuk magunkat, de a végére bedarált minket a Ferencváros. Nagyon elégedett vagyok, mert játékban, akaratban és sebességben három negyedig úgy-ahogy pariban voltunk a Fradival, kiadtuk magunkból a maximumot.

PANNERGY-MISKOLCI VLC–METALCOM-SZENTES 8–9 (3–4, 2–3, 1–2, 2–0)

Miskolc, 80 néző. V: Tóth K., Fodor R.

MISKOLC: GRIESZBACHER – HEGEDŰS B. 2, Smitula, Tőzsér, G. Rossi 2, Vismeg B., Várkonyi 1. Csere: Almási 1, Simon B., Blazevic 1, Mészáros B. 1. Edző: Kemény Kristóf

SZENTES: KOVÁCS B. – TÓTH GY. 2, Vékony, Szatmári 1, CSORBA 2, Bozó, Hajdú A. 2. Csere: Asanyin, Makán 1, Horváth Á., Kürti-Szabó, Takács J. 1. Edző: Kis Gábor

Emberelőny-kihasználás: 9/4, ill. 11/3

Gól – ötméteresből: 1/1, ill. –

Kipontozódott: Smitula (28. p.)

MESTERMÉRLEG

Kemény Kristóf: – Küzdöttünk, hajtottunk, de a meccs elején könnyű gólokat engedtünk a Szentesnek, a végén pedig nem tudtuk jól kihasználni az előttünk álló lehetőséget. Hiányoztak azok az egyéni teljesítmények, amelyekkel mérkőzést lehet nyerni.

Kis Gábor: – Jó mérkőzést játszottunk a Miskolccal, elégedett vagyok a látottakkal. Nem volt egyszerű dolgunk, a végére különösen nehéz lett. Nagy dolog, hogy idegenben nyertünk, örülök a győzelemnek, haladunk tovább az utunkon.

KAPOSVÁRI VK–PÉCSI VSK-MECSEK FÜSZÉRT 14–9 (3–2, 4–4, 5–1, 2–2)

Kaposvár, 250 néző. V: Csanádi, Ádám F.

KAPOSVÁR: KÓSIK – Berta 2, Vindisch 1, JUHÁSZ-SZELEI 1, Hárai, Fülöp B. 1, DŐRY 2. Csere: Szilágyi Á. (kapus), Pellei F. 1, Baj 2, BEDE 2, Aranyi 1, Vörös, Pellei K. 1. Edző: Surányi László

PÉCS: Gelencsér – Holl 1, Andrin 1, KÓKAI SZ. 1, Reisz 1, LAJKÓ 2, Vidovenyecz 1. Csere: Rogac, Imre K., Volnhofer, Szabó Gergő, Kondor Zalán 1, Cseh A. 1. Edző: Zlatko Rakonjac

Emberelőny-kihasználás: 9/6, ill. 17/4

Kettős emberelőnyből: –, ill 1/0

Gól – ötméteresből: 1/1, ill. –

Kiállítva (végleg, cserével): Andrin (7. p.), Rogac (11. p.)

Kipontozódott: Pellei F. (19. p.), Reisz (19. p.)

MESTERMÉRLEG

Surányi László: – Sok ítélet volt a mérkőzésen, így már az első negyed végén azt kértem a fiúktól, hogy nyugodjanak meg. Igyekeztem úgy menedzselni a csapatot, hogy minél kevesebben pontozódjanak ki. Lajkó Mártonnak az egész csapat nevében jobbulást kívánok!

Zlatko Rakonjac: – Az első és a második negyedben is kiállították egy-egy kezdőjátékosomat, a harmadik negyedben pedig kipontozódott egy, így teljesen elfogytunk. Mindezek ellenére úgy gondolom, ha a rengeteg emberelőnyünket nem hibázzuk el, közelebb kerültünk volna a Kaposvárhoz.

Tabella később…

KÉSŐBB

19.00: Szegedi VE–DVSE-Master Good

19.00: Digi Eger–UVSE

20.00: EPS-Honvéd–Genesys OSC Újbuda