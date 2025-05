Férfi vízilabda ob I: a Honvéd lett az ötödik, a Szentes pedig a kilencedik

A Honvéd szombaton idegenben győzött az OSC ellen, és 3–0-ra megnyerte a párharcot. Szívós Márton együttese a második negyed végére szerzett ötgólos előnyéből hármat megtartott a végéig az OSC-vel szemben.

A Kis Gábor vezetőedző által irányított szentesi alakulat 13–12-es miskolci vezetésről fordította meg a mérkőzést, és lett kilencedik. Ez a párharc az egyik fél második győzelméig tartott.

A 11. helyért zajló helyosztó nyitóütközete szintén szoros csatát hozott az Eger és az UVSE között, az első, a második és a harmadik szakasz után is döntetlen volt az állás, sőt, még az utolsó perc is „egálról” indult. Végül a fővárosi együttes Korbács Gábor 38 másodperccel a vége előtt, emberelőnyben lőtt góljával nyerte meg a meccset. A második mérkőzést szerdán Budapesten rendezik.

FÉRFI VÍZILABDA OB I

AZ 5. HELYÉRT, 3. MÉRKŐZÉS

GENESYS OSC ÚJBUDA–ENDO PLUS SERVICE-HONVÉD 8–11 (3–4, 0–4, 1–0, 4–3)

Nyéki uszoda, 70 néző. V: Petik, Tóth K.

OSC: Fernandes – BAKSA B. 1, Young, Szalai P. 1, Ten Broek, ARANYI M. 3, Pető A. Csere: Szitás (kapus), Török B. 1, Varga B., Várnai, MÉSZÁROS CS. 1, Nagy N. 1. Edző: Kovács Róbert

HONVÉD: Csoma – Simon H. 1, Kiss B., EKLER B. 2, Kevi 1, SUGÁR 1, Vadovics 1. Csere: Farkas D. (kapus), Kontha, FEJŐS R., GREGOR 3, Hessels B., Szépfalvi, HESSELS S. 2. Edző: Szivós Márton

Emberelőny-kihasználás: 6/2, ill. 9/5

Gól – ötméteresből: 2/2, ill. 1/0

Kipontozódott: Vadovics (32. p.)

Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc végeredménye: 3–0 a Honvéd javára

MESTERMÉRLEG

Kovács Róbert: – Nagyon nehéz hónapok vannak mögöttünk. Az őszi szereplésünkkel magasra tettük a lécet, a tavaszi események azonban megviselték a csapatot. Nemcsak lelkileg, hanem fizikailag is nehéz helyzetbe kerültünk, de játékosaim és a stábtagok bizonyították, hogy igazi sportemberek.

Szivós Márton: – Nagyon profin álltak hozzá a mérkőzéshez a srácok, ami látszott is a játékunkon. Elismerésem az egész idényben nyújtott teljesítményükhöz: csalódást jelentett, hogy nem kerültünk be a négy közé, de sportemberként felálltunk és megszereztük az ötödik helyet.

A 9. HELYÉRT, 2. MÉRKŐZÉS

PANNERGY-MISKOLCI VLC–METALCOM-SZENTES 13–14 (4–3, 2–2, 5–7, 2–2)

Miskolc, 100 néző. V: Csizmadia, Homonnai

MISKOLC: GRIESZBACHER – Nyíri B. 1, Bikki-Petró, OLTEAN 6, Rossi G., Vismeg B. 1, VÁRKONYI 3. Csere: Almási, Simon B., Lövei, Baricska, Mészáros B. 1, Tőzsér 1. Edző: Kemény Kristóf

SZENTES: Pászti – ASANYIN 4, Kürti-Szabó, SZATMÁRI 2, CSORBA 4, Bozó 1, HAJDÚ A. 2. Csere: Szűcs P. (kapus), Tóth Gy. 1, Makán, Vékony, Takács J. Edző: Kis Gábor

Emberelőny-kihasználás: 11/4, ill. 11/2

Gól – ötméteresből: 1/1, ill. 4/4

Kipontozódott: Bikki-Petró (13. p.), Mészáros B. (28. p.), Vékony (30. p.)

Az egyik fél második győzelméig tartó párharc végeredménye: 2–0 a Szentes javára

MESTERMÉRLEG

Kemény Kristóf: – Megérdemelten nyert a Szentes, de elismerés illeti a saját csapatomat is. Mi tudjuk, hogy milyen idényünk volt, ennek fényében sikeres tavaszt tudhatunk magunk mögött. A tizedik hely véleményem szerint előkelő ennek a csapatnak.

Kis Gábor: – Nagyon izgalmas mérkőzéseket játszottunk a Miskolccal, örülök a győzelemnek és a kilencedik helynek, ami nagy fegyvertény a klubunknak. Érzelmes volt a meccs napja, mert én sem leszek már többet vezetőedző.

A 11. HELYÉRT, 1. MÉRKŐZÉS

ONE EGER–UVSE 11–12 (3–3, 3–3, 2–2, 3–4)

Eger, Bárány-uszoda, 100 néző. V: Ifj. Kenéz, Pintér J.

EGER: Borbély – SALAMON 2, Rádli , ÁDÁM E. 3, Gólya 2, Szalai 1. Dóczi 1. Csere: Sári, Sudár 1, Tomozi, Biros V. 1, Klebovicz. Edző: Biros Péter

UVSE: Csiszer – KORBÁCS 3, KOVÁCS K. 2, BAKSA J. 3, LADIK 2, Herczeg 1, Kovács L. Csere: HEGEDÜS Z., Gidófalvy 1, Hegedüs Cs., Tóth K., Fazekas A, Budai. Edző: Vincze Balázs

Emberelőny-kihasználás: 11/5, ill. 7/4

Gól – ötméteresből: 0, ill. 3/3

Kipontozódott: Sári (32. p.)

Az egyik fél második győzelméig tartó párharc állása: 1–0 az UVSE javára

MESTERMÉRLEG

Biros Péter: – Jól pólózott az UVSE maximálisan kihasználták a hibáinkat. Megengedhetetlenül sok akciógólt lőttek. Felnőtt játékosaim sok hibát követtek el a fiatal újpestiek ellen. Még nem dőlt el a párharc, de számunkra nehéz lesz a szerdai visszavágó is.

Vincze Balázs: – Reményekkel jöttünk és örömmel távoztunk Egerből. Örülök, hogy idegenben először sikerült meccset nyernünk hat ifjúsági játékossal a sorainkban, Ezek a rájátszásos párharcok rendre egy góllal dőlnek el, remélem szerdán is sikerül győznünk.