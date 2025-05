A címvédés kapujában az FTC a férfi vízilabda ob I-ben

A párosítás ugyanaz, de a forgatókönyv eltérő. Egy éve ilyenkor még csak készülődtünk a férfi vízilabda ob I bajnoki döntőjére, amelynek mindkét mérkőzését szikrázó napsütésben rendezték meg a Margitszigeten. A májusi góleső aranyat ért a Ferencvárosnak: az első mérkőzésen hat, a másodikon hét gól volt a különbség, a Vasas nem tudta megnehezíteni esélyesebb riválisa dolgát.

SZOROSABB A DÖNTŐ, MINT A TAVALYI VOLT

Nem úgy az idei fináléban: az angyalföldiek felvették a kesztyűt, és sok nehézséget okoztak a címvédőnek, amely mind a kétszer két góllal, 15–13-ra és ­14–12-re győzött a jól megszokott Komjádi uszodában. Mégsem zárta le a párharcot, merthogy a versenykiírás értelmében immár háromszor kell nyerni a bajnoki címhez – szombat este jöhet az újabb felvonás. Az erőviszonyok nem változtak, továbbra is minden a zöld-fehérek mellett szól, ám a Vasas stílusát és elszántságát ismerve alaposan meg kell küzdeniük az aranyéremért.

„A Vasas megnehezítette a Ferencváros dolgát az első két mérkőzésen, de a Fradi dominanciája megkérdőjelezhetetlen – mondta alkalmi szakértőnk, az olimpiai bajnok Székely Bulcsú, aki az ezredforduló környékén mindkét csapatban játszott. – Amikor nagy a tét és tudvalevő, hogy telt ház lesz az uszodában, nem kell pluszmotiváció a játékosoknak. A döntő önmagában mentális többletet ad, a felfokozott hangulat mindenkiből kihozza a legtöbbet, elvégre sportolóként azért edzenek nap mint nap, hogy ilyen hőfokú meccseken szerepeljenek. Azokon is érződik az elszántság, akik már három-négy bajnoki címet ünnepelhettek, senki sem úgy ugrik a vízbe, hogy csak élvezni akarja a játékot.”

A Magyar Vízilabda-szövetség sportszakmai vezetője kiemelte, hogy a tavalyinál szorosabb párharc jobban szolgálja az FTC finomhangolását a Bajnokok Ligája máltai négyes döntője előtt. Székely Bulcsú szerint mindkét edző nagyon jól felkészítette a csapatát, így a semleges szurkolók is élvezték a finálé első két felvonását. S hogy mire számíthatunk szombat este?

„Nagyon csodálkoznék, ha a harmadik mérkőzés után is folytatódna a bajnoki döntő – hangsúlyozta Székely Bulcsú. – A két csapat keretének minősége és mélysége között egyaránt van különbség, ám a Vasas igyekszik a lehető leghatékonyabban játszani, remélhetőleg a harmadik mérkőzésen is lesz annyi ereje, hogy jó meccset lássunk. A Fradiban rejlő potenciált ismerve az a megérzésem, hogy szombaton lezárja a párharcot – ez azért nem tűnik merész jóslatnak.”

LENDÜLETBŐL ÉRKEZNEK A FERENCVÁROSIAK

Nyéki Balázs együttese hét közben sem tétlenkedett, az utolsó Bajnokok Ligája-csoportmeccsén átrobogott a nagyváradiakon (20–10), ezáltal az élen zárta kvartettjét. Manhercz Krisztián a klubmédiának hangsúlyozta, a hazai veretlenség megőrzése és a csoportelsőség mellett fontos szempont volt, hogy a sorozatterhelés miatt rotálják a csapatot – mint mondta, a bajnoki döntő közben „kitekintettek” a nemzetközi porondra. A zöld-fehérek különböző játékelemeket is gyakoroltak, a szoros védekezést például meglepően sokat alkalmazták – kérdés, hogy a Vasas ellen visszaköszön-e valami a szerdán látottakból.

„Csapatként játszottunk és nagy iramot diktáltunk, a védekezés is úgy-ahogy rendben volt – értékelt a CSM Oradea elleni mérkőzés egyik legjobbja, a háromgólos Varga Vince az európai szövetségnek. – Mindenkiben megvan az erő, ami az idény végén szükséges, azért küzdünk, hogy ismét megnyerjük a bajnokságot és a Bajnokok Ligáját. A Vasas ellen szombaton is olyan brusztos meccsre számítok, mint az eddigiek voltak, de remélem, megint mi nyerünk és három-nullával lezárjuk a döntőt.”

NAGYON FIGYEL A VASAS A VISSZARENDEZŐDÉSRE

A Vasas persze máshogy készül, szeretné elnapolni a bajnokavatást. Szlobodan Nikics együttese már az első két mérkőzésen is foggal-körömmel harcolt, várhatóan szombat este sem lesz másképp. Bárhogy is alakul a döntő, az angyalföldi szurkolók büszkék lehetnek kedvenceik helytállására, ám mégiscsak annak örülnének a legjobban, ha nemcsak megszorongatnák, hanem meg is tréfálnák a címvédő Ferencvárost.

„Tudjuk, hogy továbbra sem mi vagyunk az esélyesek, de az a célunk, hogy ne a szombati legyen az idény utolsó mérkőzése – mondta lapunknak Lakatos Soma, a Vasas szélsője. – Bizonyítottuk, hogy egy-egy mérkőzésen kellemetlen ellenfelei vagyunk a Fradi­nak, két jó meccset játszottunk a döntőben, ám azt is láttuk, hogy még sokat kell javulnunk. A hét első felében a regenerációra helyeztük a hangsúlyt, aztán fizikailag és taktikailag is igyekeztünk felkészülni, sokat videóztunk. Azon vagyunk, hogy levegyük a terhet a saját vállunkról és a harmadik mérkőzéshez is úgy álljunk, hogy nincs veszítenivalónk. A ferencvárosiak nagyon jól védekeznek, de az ő reteszüket is fel lehet törni.”

Az első két mérkőzésen bejöttek az angyalföldiek megoldásai: az átlövések mellett a fórokat is jól játszották meg, Lakatos Soma a hat hat elleni és az emberhátrányos védekezést is kiemelte. A Vasas balkezese hozzátette, a visszarendeződésre nagyon kell figyelniük, mert a Ferencváros jól érvényesül lefordulásból – a gyors átmenetekre építve szombat este is megtörheti riválisa ellenállását.

VÍZILABDA

FÉRFI OB I

DÖNTŐ, 3. MÉRKŐZÉS

20.30: FTC-Telekom Waterpolo–VasasPlaket (Tv: M4 Sport+)

Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc állása: 2–0 az FTC javára