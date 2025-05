Férfi vízi ob I: egy győzelemre a címvédéstől az FTC

Ami a csövön kifér: a Vasas-játékosok nem teketóriáztak, éles szögből és két-három védő szorításában is bátran vállalkoztak a férfi vízilabda-bajnokság döntőjének első felvonásán. Szlobodan Nikics együttese meglepte a Ferencvárost, amire a címvédő úgy reagált, hogy a végjátékban rátett még egy lapáttal – a közönség járt a legjobban, mert a vártnál sokkal többet kapott a finálé nyitányától. Az erőviszonyok persze nem változtak, továbbra is a zöld-fehérek a párharc esélyesei, az angyalföldi szurkolók mégis bizakodva foglalták el a helyüket az ezúttal piros-kékbe öltöztetett Komjádi uszoda lelátóján vasárnap délután. Nemhiába, olykor a kétgólos vereség is reményt keltő, kiváltképp, ha a világ legjobb csapata az ellenfél.

Na de maradt-e még tölténye a Vasasnak? Ez volt a legfontosabb kérdés a második felvonás előtt, amely ünnepélyes pillanatokkal kezdődött: az idény végén távozó Lévai Mártont, Batizi Benedeket, Szava Randjelovicsot és Nikola Dedovicsot búcsúztatta a klub. Hárman köntösben fogadták az elismerést a medenceparton, Dedovics viszont nem öltözött át, a szerdai ujjsérülése miatt a lelátóról szurkolt a társainak. A vendégeknél (már amennyire vendégek, ugyebár) ezúttal Sztilianosz Argiropulosz maradt ki a meccskeretből, Vámos Márton viszont az első mérkőzéssel ellentétben ott volt a vízben.

S ha már ott volt, el is sütötte a balosát, tipikus „vámosos” átlövésgóllal nyitott a Ferencváros. A címvédő megtanulta a leckét, jobban ügyelt a váratlan villanásokra a külső körön, Vogel Soma pedig remek formában védett, olykor a kapufával is összedolgozott. Más kérdés, hogy az angyalföldiek résen voltak: előbb Ragács Benedek tuszkolta be a kipattanót, majd Sélley-Rauscher Domonkos végezte el gyorsan a szabaddobást – fél perc kellett a Vasasnak, hogy ledolgozza kétgólos hátrányát.

Amíg a szervezők nem kapcsolták be a zenegépet, Szlobodan Nikics hangja betöltötte az uszodát, az angyalföldiek edzője szenvedélyes eligazítást tartott az első szünetben. Nyolc perc után pariban volt a Vasas a címvédővel, amely a második negyed elején sebességi fokozatot váltott, Vigvári Vendel megúszásból villant meg, majd Nagy Ádám lőtte át a zónát lendületből. A túloldalon eközben kimaradt egy kettős fór, a hazai szurkolók bosszankodtak, a Fradi-tábor Vogel nevét skandálta.

A Vasas centerei üzembiztosan hozták a kiállításokat, ugyanakkor emberhátrányban elsőrangúan védekezett a Ferencváros, Szlobodan Nikics időkérését is csattanós blokk és kontra követte. A második negyed közepén ellépett három góllal az FTC, de Mizsei Márton bravúrjai után Batizi Benedek húzásával 6–5-re zárkózott a házigazda, amely piócaként tapadt esélyesebb riválisára. A nagyszünetben kettő volt közte, vagyis lőtávolon belül maradtak a piros-kékek.

Aztán jött Dusan Mandics. A párharc első mérkőzését eldöntő szerb klasszis elemi erejű átlövéssel adta meg a harmadik negyed alaphangját, amely kimondottan magas színvonalú játékot hozott, alaposan felpörögtek az események. Hogy mást ne említsünk, egy pillanatig úgy tűnt, hogy Edoardo Di Somma levadássza Mizsei indítását, de Bátori Bence látványos mozdulattal megjátszotta Lakatos Somát – hogy aztán Vogel hárítsa a ziccert. A Ferencváros válogatott kapusa Mijics Dávid lövésébe is belekapott, ám csak a gólvonalon túl, így aztán háromról ismét egyetlen gólra olvadt a Vasas hátránya.

Csakhogy már-már menetrendszerűen visszaállt a háromgólos különbség, méghozzá szempillantás alatt, Vigvári Vendelt ugyanis nem lehetett féken tartani. Az angyalföldi szekeret Bodgan Djurdjics tolta, a montenegrói légiós vezérletével hosszú hajrát nyitott a Vasas, ám Nyéki Balázs együttese ezúttal is jobban bírta erővel a végjátékot, Fekete Gergő megúszásával eldőlt a mérkőzés, az utolsó percekben már csak két cserés kiállítás borzolta a kedélyeket. Az FTC 14–12-es győzelmével karnyújtásnyira került a bajnoki címért járó trófeától, de az új lebonyolítás értelmében még egy lépést tennie kell érte – az első két felvonása láttán egyáltalán nem bánjuk.

VÍZILABDA

FÉRFI OB I

DÖNTŐ, 2. MÉRKŐZÉS

VASASPLAKET–FTC-TELEKOM 12–14 (3–3, 2–4, 3–4, 4–3)

Budapest, Komjádi uszoda, 1400 néző. Vezette: Csanádi, Kollár

VASAS: Mizsei – Bátori, Dala D., BATIZI 1, GÁBOR L. 1, DJURDJICS 4, Mijics 1. Csere: Sélley-Rauscher 1, Lakatos S. 1, RANDJELOVICS 2, Gaszt, Tasi, Ragács 1. Edző: Szlobodan Nikics

FTC: VOGEL SOMA – Manhercz K. 1, VIGVÁRI VENDEL 3, Jansik Sz., De Toro, MANDICS 2, VÁMOS 3. Csere: NAGY ÁDÁM 2, Di Somma 1, Molnár E., FEKETE G. 2, Nagy Ákos, Varga V. Edző: Nyéki Balázs

Emberelőny-kihasználás: 15/6, ill. 13/7.

Kettősemberelőny-kihasználás: 1/0, ill. 1/0

Gól – ötméteresből: 1/1, ill. –

Kipontozódott: Batizi (25. p.), Sélley-Rauscher (28. p.), Nagy Ádám (31. p.)

Kiállítva (végleg, cserével): De Toro (28. p.), Varga V. (29. p.)

Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc állása: 2–0 az FTC javára

NYÉKI BALÁZS NAGYON KIAKADT A MÉRKŐZÉS UTÁN