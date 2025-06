A címvédő FTC igazolta a papírformát a férfi vízilabda ob I-ben

1. FTC-TELEKOM (NS-TIPP: 1.)

Nem kellett nagy jóstehetség ahhoz, hogy az évek óta egyeduralkodó Ferencváros címvédésére tippeljünk. A zöld-fehérek hibátlan mérleggel nyerték meg az alapszakaszt, meccsenként átlagosan 12 góllal lőttek többet, mint amennyit kaptak, és bár a döntő első két mérkőzésén a Vasas megnehezítette a dolgukat, a harmadikon nem kegyelmeztek. Megérdemelten tarolt az FTC.

2. VASASPLAKET (3.)

Kulcsemberei távozása ellenére a dobogóra vártuk a Vasast, de októberben abban sem voltunk biztosak, hogy egyáltalán bejut a legjobb négybe. Az őszi szezon végére aztán összeállt az angyalföldiek játéka, tavasszal pedig rátettek még egy lapáttal, így az előző évadhoz hasonlóan bajnoki döntőt játszottak, a Fradinak sem adták olcsón a bőrüket.

3. BVSC-MANNA ABC (2.)

Magasra került a léc a Szőnyi úton: miután Varga Dániel vezetőedző mellett kiváló játékosok érkeztek tavaly nyáron, arra tippeltünk, hogy döntőbe jut a BVSC. A Magyar Kupában így is történt, a bajnokságban viszont a ragyogó rajt után fontos rangadókat veszítettek el a zuglóiak. Az éremszerzés huszáros hajrával sikerült – több mint két évtized után.

4. SZOLNOKI DÓZSA PRAKTIKER (5–6.)

Az eddigi tapasztalatok alapján a szolnokiakkal is számolni kell – írtuk az idény előtt az elődöntőbe jutásért zajló versenyfutásról. Nos, olyannyira számolni kellett velük, hogy befértek a legjobb négy közé, többször is borsot törtek fővárosi riválisaik orra alá. Hangay Zoltán együttese az idény végére elfáradt, de a negyedik hellyel is felülteljesített.

5. ENDO PLUS SERVICE-HONVÉD (4.)

Az elődöntőbe vártuk a Honvédot, az elmúlt években nyújtott teljesítménye alapján nem alaptalanul, ám ezúttal elmaradtak a bravúrok. Az összképpel azért nem lehetnek elégedetlenek Szivós Mártonék, elvégre a Debrecen elleni váratlan vereségtől eltekintve hozták a kötelezőket, az OSC háromszori legyőzésével az ötödik helyen zárták a bajnokságot.

6. GENESYS OSC ÚJBUDA (5–6.)

Amíg nem került nehéz helyzetbe, kimondottan jól szerepelt az OSC, sokáig esélye volt a négy közé jutásra is. Az utolsó fordulókban elveszített rangadók miatt lemaradt az elődöntőről, végül hatodik lett, de Kovács Róbert méltán lehet büszke játékosai helytállására. A klub vízilabdázóit a következő évadtól a Semmelweis Egyetem sportklubja veszi át.

7. SEQOMICS SZEGEDI VE (7–8.)

Alaposan bekezdett a Szeged: az első körben megnyerte a Kaposvár elleni presz­tízsmeccset, a harmadikban pontot szerzett a BVSC otthonában, a negyedikben hazai medencében megverte a Vasast. A hetedik hely reális, a Savonába igazoló Leinweber Olivér vezérként pólózott.

8. KAPOSVÁRI VK (9–10.)

Stabil középcsapat formálódott Kaposváron, amely a Honvédot is megtréfálta ötméteresekkel. A feltörekvő tehetségek sokat tanulhattak a rutinos játékosoktól, köztük a tavaly nyáron érkezett Hárai Balázstól – a nyolcadik hely elsősorban a fiatalok és a tapasztaltabbak ideális arányának köszönhető.

9. METALCOM-SZENTES (9–10.)

A játékosként olimpiai bajnok Kis Gábor edzőként is letette a névjegyét, ütőképes brigád volt a Szentes a mögöttünk hagyott évadban. Benne volt a pakliban, hogy a legjobb nyolcban zárnak a Kurca-partiak, de a kilencedik hely is méltó jutalma a kiegyensúlyozott szereplésüknek.

10. PANNERGY-MISKOLCI VLC (7–8.)

Az idény egyik legnagyobb meglepetését szerezte a Miskolc a BVSC legyőzésével, Kemény Kristóf korábbi klubja ellen vezette győzelemre a borsodiakat. Mivel szinte teljesen kicserélődött a keret, nem tudtuk, mire számítsunk a csapattól – a nyolc közé jutás végül nem sikerült.

11. UVSE (11–12.)

Nem lőttünk mellé az UVSE esetében, amelynek nehéz dolga volt az alapszakaszban, de elkerülte az osztályozót. A rájátszásban jól szerepelt a fiatal újpesti csapat, a Szentestől elszenvedett egygólos vereséget két egygólos siker követte az Eger ellen.

12. ONE EGER (11–12.)

Az Eger bennmaradása nem forgott veszélyben, de ennél azért alighanem jobb idényben reménykedtek a hevesiek. A télen Biros Péter vette át a kormányrudat Jászberényi Gábortól, a rájátszásban két kiélezett párharcot vívott a csapat, de mindkettőt elveszítette.

13. DEBRECENI VSE-MASTER GOOD (13–14.)

Felnőtt a feladathoz az újonc. Már az alapszakaszban is akadtak villanásai, de a legfontosabb, hogy megnyerte a Pécs elleni osztályozót, így a következő idényben is az élvonalban szerepelhet.

14. PÉCSI VSK-MECSEK FÜSZÉRT (13–14.)

Ez nem a pécsiek idénye volt: minden igyekezetük ellenére nem tudták felvenni a versenyt a közvetlen riválisaikkal, a Debrecen elleni párharc mindhárom meccsét szoros csatában veszítették el.