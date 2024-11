Még reménykedhet a Vasas, „páholyban” az FTC

Nagyjából azt kaptuk, amit vártunk: a férfi vízilabda Bajnokok Ligája csoportkörének kétharmadánál az A-csoportban a szerb Novi Beograd, a B-ben a címvédő Ferencváros, a Vasas kvartettjében, a C-ben pedig a spanyol Barceloneta áll az élen hibátlan mérleggel. Az említett sztárcsapatok a héten kiharcolták a nyolc közé jutást, így mostantól a csoportelsőségért küzdhetnek, amire az eddig látottak alapján jó esélyük van. A zöld-fehérek szerdán 18–7-re nyertek a grúz Dinamo Tbiliszi otthonában, győzelmük egy pillanatig sem forgott veszélyben.

„Az első perctől kezdve domináltunk – hangsúlyozta az FTC-t irányító Nyéki Balázs a FradiMédiának. – Több okból is elégedett vagyok: egyfelől továbbjutottunk a csoportból, másrészt sokkal magabiztosabban győztük le a Tbiliszit, mint várható lett volna. Nyilván erős a keretünk, jó formában is vagyunk, de nem magától értetődő, hogy mindegyik meccsünket megnyerjük. Azt a mentalitást láttam a játékosokon, amire a többi mérkőzésen is szükségünk lesz, nagyon elégedett vagyok a csapat teljesítményével.”

A Barceloneta két magyarja, Vigvári Vince és Burián Gergely ismét kivette a részét a katalánok sikeréből, de kivételesen kevésbé örültünk ennek, mégiscsak a Vasas volt az ellenfél. Az angyalföldiek Barcelonában nagy pofont kaptak, ám ezúttal jól tartották magukat, a 15–10-es vereség tisztes helytállásként értékelhető.

„Sokkal jobb volt a játék képe, mint idegenben – mondta a Vasas balkezese, Lakatos Soma, aki a hiányosságokra is kitért. – Időnként nehezen vesszük fel a ritmust a mérkőzések elején, főleg a Bajnokok Ligájában, a rossz kezdéssel mindenképpen kell kezdenünk valamit. A Barceloneta megérdemelten győzött, mégis elégedett vagyok, mert úgy érzem, egyre jobban összeállunk, mindenki kezdi megtalálni a szerepét a csapatban.”

A szombati Kaposvár elleni bajnoki után kedden ismét a BL-ben ugranak vízbe Lakatosék, akiknek előbb a francia Marseille, majd a montenegrói Herceg Novi otthonában kell nyerniük a nyolc közé kerüléshez – mindkét győzelemhez bravúrra lesz szükség. Ha már bravúrok, ne feledkezzünk el az A-csoportban szereplő CSM Oradeáról sem, a nagyváradiak ugyanis már a harmadik mérkőzésüket nyerték meg, másodszor is egy góllal győzték le a német Hannovert, így karnyújtásnyira kerültek a továbbjutástól.