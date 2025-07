Női vízilabda BL és Ek: a Dunaújváros otthon játssza a selejtezőit

A hétfői sorsoláson az is kiderült, hogy az egriek Glyfadában, míg a dunaújvárosiak otthon küzdenek meg a továbbjutó két hely valamelyikéért. A harmadik helyezettek átkerülnek az Európa-kupa csoportkörébe.

A Ferencváros és az UVSE már alanyi jogon tagja a BL 16-os főtáblájának, és az is biztos, hogy lesz görög ellenfelük: előbbinek a Vuliagmeni, utóbbinak az Olympiakosz.

Az Európa-kupában a III. kerületi TVE a kvalifikációban Újvidéken játszik a házigazda VK Vojvodina és az izraeli Hapoel Yokneam csapatával. A három selejtezőcsoport első helyezettje, valamint a legjobb második, illetve a négy BL-selejtezős csoportharmadik jut a 12-e főtáblára, amelyen a BVSC alanyi jogon már ott van.

A csoportok:

Bajnokok Ligája: selejtező:

A csoport (Glyfada): CN Terrassa (spanyol), Glyfada (görög), ONE-EGER

B csoport (Berlin): Alimosz (görög), Lille (francia), Spandau 04 (német)

C csoport (Dunaújváros): DUNAÚJVÁROS, De Zaan (holland), Nancy (francia)

D csoport (később jelölik ki a rendezőt): CN Mataro (olasz), Trieste (olasz), Rapallo (olasz)

csoportkör:

A csoport: UVSE-HELIA, Olympiakosz (görög), B-selejtező csoport 2. helyezett, C-selejtező csoport 1.

B csoport: Ekipe Orrizonte (olasz), CN Sabadell (spanyol), A-selejtező csoport 2., D-selejtező csoport 1.

C csoport: FTC-TELEKOM, Vuliagmeni (görög), B-selejtező csoport 1., D-selejtező csoport 2.

D csoport: CN Sant Andreu (spanyol), SIS Roma (olasz), A-selejtező csoport 1., C-selejtező csoport 2.

Európa-kupa: selejtező:

A csoport (Zágráb): Panioniosz (görög), ZAVK Mladost (horvát), CNA Barceloneta (spanyol)

B csoport (Ede, Hollandia): Polar Bears (holland), Galatasaray (török), ASD Bogliasco (olasz)

C csoport (Újvidék): III. KERÜLETI TVE, VK Vojvodina (szerb), Hapoel Yokneam (izraeli)

csoportkör:

A csoport: Etnikosz (görög), BL-selejtező B csoport 3. helyezett, Ek-selejtező B csoport 1. helyezett

B csoport: BVSC-MANNA, BL-selejtező A csoport 3. helyezett, Ek-selejtező C csoport 1. helyezett

C csoport: AP Padova (olasz), BL-selejtező C csoport 3. helyezett, Ek-selejtező A csoport 1. helyezett

D csoport: CN Catalunya (spanyol), BL-selejtező D csoport 3. helyezett, Ek-selejtező legjobb csoport második