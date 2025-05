Nyéki Balázs: Az esélyesség egyben teher

„Nosztalgikus alkat vagyok, ezért ahogy közeledett a final four, egyre többször jutott eszembe. Amikor megérkeztünk Máltára, vagy most hogy újra beléptünk az uszodába, óhatatlanul felidéztem az egy évvel ezelőtt történteket. De ez egy új csapat, amely új szerkezetben játszik. És nem utolsó sorban ez egy új torna” – mondta az MTI-nek a kellemes, de kissé szeles időben tartott csütörtök esti edzés előtt a 44 éves szakember, akinek tanítványai mindössze egyszer szenvedtek vereséget az egész idényben, de a negyeddöntős csoportkörben is csak 9–9-es döntetlen után ötméteresekkel maradtak alul a Barceloneta vendégeként.

Nyéki kifejtette, a házigazdák igyekeztek fejlődni az első tapasztalatokat felhasználva, ezért valamelyest a körülmények is változtak. Példaként említette, hogy más izzókat tettek a fényszórókba, így a fényviszonyok remélhetőleg jobbak lesznek, de a tornát felvezető sajtótájékoztatót is a tengerparton tartották, ami egyértelműen jobb hangulatot kölcsönzött az eseménynek, mint amit egy szálloda zárt konferenciaterme tud biztosítani.

„A többség valószínűleg a csapatomat tartja a legnagyobb favoritnak, ami talán érthető is, mert idén még dominánsabb és gyorsabb játékkal jutottunk a végjátékba. Az esélyesség persze terhet is jelent, de ezt el kell tudni viselni, hogy újra átélhessük a diadalt, ami azért is fontos lenne, mert vannak játékosok, akik tavaly ezt még nem tapasztalhatták meg velünk” – beszélt az erőviszonyokról Nyéki.

„Utána szerintem a Barcelonetát említik, de ahogy én látom, az elődöntős ellenfelünk, a CN Marseille benne van Európa három legjobb együttesében. Fizikálisan és egyénileg nagyon erősek, ezért nagyon jók az egy az egy elleni párharcokban. Egy pillanatra sem lehet kihagyni ellenük, mert az megbosszulja magát.”

Nyéki elárulta, amikor szeptemberben éppen a francia csapattal készültek a Szuperkupára, akkor megérezte, hogy az Angyal Dánielt is foglalkoztató gárda lesz az FTC ellenfele a Final Four elődöntőjében. A Marseille magyar válogatott játékosa a csütörtök esti edzés előtt azt mondta, nincs veszítenivalójuk és ennek megfelelően fognak játszani pénteken. A Vallettába szerdán érkezett Ferencváros múlt héten többször is készült a nyitott uszoda okozta körülményekre is, ezért három különböző szabadtéri medencében is edzettek még az elutazás előtt, hogy semmiféle meglepetés ne érje a játékosokat.

Az FTC-Telekom pénteken 21.30-tól ugrik medencébe, hogy a második elődöntőben megküzdjön a fináléba jutásért a Marseille csapatával. Előtte a spanyol Barceloneta és a szerb Novi Beograd találkozik majd egymással.