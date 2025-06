Férfi vízilabda BL: Vigvári Vince és Burián Gergely csapata viszi haza a bronzérmet

Az elődöntőben meglepetésre alulmaradó Barceloneta ezúttal nem ragadt be a meccs elején, mint pénteken: a világ egyik legjobb játékosa, Alvaro Granados Ortega góljaival 2–0-ra elhúzott, a rivális innentől az egész meccsen futott az eredmény után, de a különbség csak egyre nőtt.

A Barceloneta nyolc perc után már 6–2-re vezetett, a második negyedre teljesen elbizonytalanodó Marseille emberelőnyben is alig volt képes betalálni – nyolc létszámfölényes szituációjából csupán kettőt váltott gólra. Ebben a periódusban a túloldalon Vigvári Vince is elkapta a fonalat, előbb büntetőből, majd fórban talált be, így neki is köszönhetően már a nagyszünetre eldőlt a bronzcsata (10–3).

Térfélcserét követően egyik gárda sem törődött túlzottan a védekezéssel, de a Marseille ekkor sem tudott közelebb férkőzni a Barcelonetához, sőt még jobban kinyílt az olló. Viszont Vigvári kiállításakor Angyal Dániel bevette a remekül védő Unai Aguirre Rubio kapuját, a Barcelonetában pedig ötméteresből Burián Gergely is feliratkozott a gólszerzők közé.

(MTI)

VÍZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, NÉGYES DÖNTŐ, MÁLTA

A 3. HELYÉRT

Barceloneta (spanyol)–Marseille (francia) 19–9 (6–2, 4–1, 6–4, 3–2)

KÉSŐBB

DÖNTŐ

21.30: Novi Beograd (szerb)–FTC-Telekom (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!