A hétvége óta most már papíron is egybekelt a magyar női vízilabda-válogatott játékosa, Szilágyi Dorottya és párizsi olimpián játékvezetőként is szerepet kapó Kovács Cs. Tamás. A pólós álompár (ismert, hogy Dorottya az egri női csapat meghatározó játékosa, Tamás pedig a klub ügyvezető igazgatója) csodálatos esküvőt tartott Egerben, ahol Szilágyi csodálatos ruhakölteményben tündökölt.