Jansik Szilárd: Írjuk tovább a történelmet!

Ha valaki, Vigvári Vendel pontosan tudja, hogyan kell berúgni az ajtót, elvégre a férfi vízilabda Bajnokok Ligája négyes döntőjének mindkét mérkőzésén, a szerb Novi Beograd és az olasz Pro Recco ellen is ő szerezte az első gólt. Az elődöntőben a nagyszünet után, a döntőben már a második negyedben kézbe vette az irányítást az FTC, és bár egyik rivális sem adta olcsón a bőrét, utólag csak még édesebbé teszi a zöld-fehérek sikerét, hogy nagyon meg kellett küzdeniük a trófeáért.

„Elképesztő három napon vagyunk túl, sokáig emlékezetes marad a máltai négyes döntő – mondta lapunknak az első BL-győzelmét ünneplő Vigvári Vendel. – Még fel kell dolgoznom, ami történt, de az biztos, hogy ez az egyik legnagyobb sikerem. Nyéki Balázs, azaz Süni nagyon jól felkészített minket, a taktika mellett a mentális állapotunkkal is sokat foglalkozott. Bíztunk magunkban, tudtuk, hogy rengeteget tettünk azért, hogy eljussunk idáig. Már a Novi Beograd elleni elődöntő is kiélezett meccs volt, amelyet ötméteresekkel nyertünk meg, nagy energiákat kellett mozgósítanunk. Aztán jött a döntő, nagyon boldog vagyok, hogy megvertük a Reccót.”

Az előző három idényben az olasz sztárcsapat állította meg a Ferencvárost az elitsorozat végjátékában, ezúttal viszont megtört a jég, amihez az önbizalom mellett egyéni villanások is kellettek.

„Tudtuk, hogy pokoli nehéz dolgunk lesz, ám éreztük, hogy az idény végén elkaphatjuk a Reccót – hangsúlyozta Vigvári Vendel. – Korábban edzőtáborban is találkoztunk az olaszokkal, akkor még nem ment ilyen jól a játék, de azokból a tapasztalatokból is tudtunk építkezni. Több csapat is bizonyította, hogy közel lehet kerülni a Reccóhoz, sőt meg is lehet verni. Ahhoz, hogy sikerüljön, kellettek a klasszisteljesítmények, mint Dusan Mandicsé és Vogel Somáé, de igazából mindenki hozzátette a magáét. Örülök, hogy én is részese voltam a sikernek, nagyon jó idényt zártunk.”