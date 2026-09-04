Svájci center érkezett az ETO FC-hez – hivatalos

Nem sokkal a belgák bejelentése után az ETO is beszámolt a játékos érkezéséről, s mint a klub közleményéből kiderült, Marc Giger egy évre kölcsönbe jött Győrbe.

A 22 éves, svájci U21-es válogatott középcsatár a felnőttek között az első szezonját a svájci negyedosztályban töltötte, ahol az FC Linth színeiben lett csapata házi gólkirálya és alapembere 18 évesen. A 2023–2024-es idényt a harmadosztályban szereplő FC Paradisóban kezdte, de remek őszi szezon után (16 mérkőzésen hét gól) lecsapott rá a másodosztályú bajnoki címért harcba szálló FC Schaffhausen. Igazán a Svájci Kupában tudta felhívni magára az európai csapatok figyelmét, miután az élvonabeli Servette és az FC Tugen kapuját is bevette.

2025 januárjában az Union Saint-Gilloise együtteséhez igazolt, s az idény végén belga bajnok lett, igaz, ebben az időszakban még nem számított alapembernek a csapatban, az előző évadban azonban már komoly játékidőt töltött a pályán. A belga bajnok alanyi jogon indulhat a Bajnokok Ligájában, így szóhoz jutott összesen öt alkalommal a BL-főtáblán – a PSV, a Newcastle United, az Inter, az Atlético Madrid és a Marseille ellen. Eközben a bajnoki címért is harcban állt a címvédő, s ugyan az Unionnak be kellett érni az ezüstéremmel, a futballista jó szezont produkált – 16 mérkőzésen pályára lépve három gól. A svájci mellett kameruni állampolgársággal is rendelkező támadó másfél évet töltött a belga klubnál, s 25 tétmeccsen öt kanadai pontot (három gól, két gólpassz) termelt.

Marc Giger leaves Union and continues his journey in Hungary with ETO FC. All the best, Marc! 💛💙



ℹ️ https://t.co/tnTACid0Gm pic.twitter.com/o8pkobNh1H — Royale Union Saint-Gilloise (@UnionStGilloise) September 4, 2026

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ ETO FC-NÉL

Érkezők: Leon Balogun (nigériai, Arisz Limassol – Ciprus, szabadon igazolhatóként), Bödő Efraim Zoltán (magyar-román, FK Csíkszereda – Románia), Csinger Márk (DAC 1904 – Szlovákia, kölcsön után végleg), Luka Kulenovic (bosnyák, Heracles Almelo – Hollandia), Modou Lamin Mass (gambiai, Almasi Football Academy – Nigéria), Modou Lamin Marong (gambiai, FC STK 1924 Samorín – Somorja, Szlovákia), Nicolae Rotaru (moldovai, CS Petrocub Hincesti– Moldova), Schön Szabolcs (Bolton Wanderers – Anglia, kölcsön után végleg), Umathum Ádám (Puskás Akadémia FC, legutóbb kölcsönben Csákvár)

Kölcsönbe érkezők: Peter Agba (nigériai, Maccabi Haifa – Izrael), Jewison Bennette (Costa Rica-i, LNZ Cserkaszi – Ukrajna), Viktor Djukanovics (montenegrói, Hammarby IF – Svédország), Marc Giger (svájci, Union Saint-Gilloise – Belgium)

Kölcsönből visszatérők: Urblík Norbert (magyar-szlovák, FC STK 1924 Samorín – Somorja, Szlovákia)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Élő Csongor, Horváth Valentin

Kiszemeltek: –

Távozók: Nadir Benbuali (algériai, Pyramids FC – Egyiptom), Ledio Beqja (albán, Egnatia – Albánia, legutóbb kölcsönben Dinamo City – Albánia), Deian Boldor (román, Bp. Honvéd, szabadon igazolhatóként), Csinger Márk (FC Groningen – Hollandia), Farkas Balázs (BVSC-Zugló, kölcsön után végleg), Senna Miangué (belga, Aktobe – Kazahsztán, szabadon igazolhatóként), Olekszandr Piscsur (ukrán-magyar, Girona FC – Spanyolország), Tóth Rajmund (Konyaspor – Törökország), Vitális Milán (AEK Athén – Görögország)

Kölcsönbe távozók: Csorba Noel (FC Ajka), Tollár Imre (Gyirmót FC Győr), Jovan Zivkovic (osztrák-szerb, FK Radnicski 1923 – Szerbia)

Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –