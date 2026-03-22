Vízilabda: remek hétvégét zárnak a KSI fiataljai

B. Z. utanpotlassport.hu
2026.03.22. 16:43
vízilabda utánpótlássport KSI Utánpótlássport.hu
A KSI vízilabdázói a férfi ob I-ben és a fiú ifjúsági bajnokságban is értékes győzelmet arattak.

Nagyszerű hétvégét tudhatnak maga mögött a KSI vízilabdázói, akik szombaton a férfi első osztályban, vasárnap pedig a fiú ifjúsági bajnokságban arattak értékes győzelmet.

A főként utánpótláskorúak alkotta KSI a férfi ob I alsóházi rájátszásának 3. fordulójában a Miskolcot fogadta, amelyet februárban az alapszakaszban idegenben legyőzött.

A miskolciak a második negyedben 6–3-ra is vezettek, ekkor a hazaiak játéka koncentráltabbá vált, és még a félidő előtt egyenlítettek (6–6), a harmadik negyedet pedig 5–2-re nyerték meg. A sportiskolások 15–12-es sikerrel szerezték meg a második három pontjukat az alsóházban.

A KSI 14 fős meccskeretében 8 olyan játékos szerepelt, aki még a korosztályos bajnokságban is bevethető.

Tidrenczel Olivér serdülőként szerzett gólt, a 2008-as születésű Rabb Benedek pedig a négyszer volt eredményes.

Tidrenczel Olivér serdülőként volt részese a Miskolc elleni ob I-es sikernek Fotó: Palágyi Barbara

„A mérkőzés előtt azt kértem a játékosoktól, hogy az elejétől kezdve nyomjuk a pedált, ahogyan tudjuk, de ez nem sikerült, és a Miskolc kegyetlenül kihasználta minden megingásunkat – értékelt Horváth János, a KSI vezetőedzője. – De aztán rátaláltunk a saját játékunkra, a harmadik negyedben rá tudtuk erőltetni az akartunkat az ellenfelünkre, és külön dicséretes, hogy az előnyünket a meccs végéig megőriztük.

Minden egyes ob I-ben töltött perc a csapat és a játékosok fejlődését szolgálja, egy tanulási folyamat része.

Három forduló után két győzelmünk és egy kétgólos vereségünk van az alsóházban, ezt a teljesítményt az elején aláírtuk volna. Büszke vagyok a srácokra!”

Vasárnap aztán az ifjúsági bajnokság felsőházában a KSI a címvédő Ferencvárost múlta felül 15–11-re a Margitszigeten. A Dávid Zoltán által irányított sportiskolások együtteséből

nyolc különböző játékos is gólt szerzett,

Kiss Csanád a négy találatával a győztes csapat legeredményesebb fiatalja lett, a másik oldalon Paján Bátor egymaga hat gólt jegyzett. A KSI ezzel a sikerrel az ifjúsági bajnokság felsőházi tabellájának élén maradt. A Miskolc elleni győzelmet ünneplő felnőttcsapatban másnap heten játszottak az FTC-vel szembeni ifjúsági bajnokin.

(Kiemelt képünkön: Rabb Benedek négy gólt szerzett a Miskolc ellen az ob I-ben Fotó: Palágyi Barbara)

 

vízilabda utánpótlássport KSI Utánpótlássport.hu
TOVÁBBI KOROSZTÁLYOS HÍREK
Legfrissebb hírek

Tekvandó: a Vasas SC és a Fanatics volt az ORV legjobbja

Utánpótlássport
1 órája

Cselgáncs: érmeket osztottak a junior országos bajnokságon

Utánpótlássport
5 órája

Tenisz: Mokán István Damján halmozza a sikereket 2026-ban

Utánpótlássport
Tegnap, 12:25

Magyari Alda: Már most azt érzem, Nara a legnagyobb szurkolóm

Egyéb egyéni
Tegnap, 9:27

Kézilabda: „A név önmagában nem elég a sikerhez” – Iváncsik Máté

Utánpótlássport
Tegnap, 8:54

Tátrai Dávid: Ha kitart a formánk, megszorongathatjuk a Fradit

Vízilabda
2026.03.20. 20:34

Magyary Ágnes: Legyen idő és energia arra, akire kell!

Utánpótlássport
2026.03.20. 17:37

Tekvondó: harcos szombat Békéscsabán

Utánpótlássport
2026.03.20. 15:49
Ezek is érdekelhetik