Vízilabda: Klebovicz a góllövőlista élére ugrott az ifi bajnokságban

Több fiatal nemcsak a játékával, hanem a szerzett góljainak számával is kiemelkedik a korosztályos fiú vízilabda-bajnokságokból. Az ifjúsági pontvadászat felsőházában jelenleg az Eger ígérete, Klebovicz Zalán büszkélkedhet a legtöbb találattal. Klebovicz a múlt hét végi fordulóban egymaga 6 góllal járult hozzá a csapata Szentesen aratott 12–9-es sikeréhez és átvette a vezetést a rangsorban: a hazai sportági szövetség adatbázisa szerint

20 mérkőzésen 67 alkalommal volt eddig eredményes.

A második helyen a szegediek kitűnősége, Gedra Botond áll, aki 21 találkozón 65 gólt jegyez. Az SZVPS ígérete az alapszakasz lezárultát követően így nyilatkozott a teljesítményéről:

„Örülök, hogy a góljaimmal tudom segíteni a csapatot, de a góllövőlista állása mellékes a számomra. Nem lőnék ennyi gólt, ha például a centereink nem harcolnának ki emberelőnyöket vagy ötmétereseket. Minden meccset komolyan veszünk, és az ifjúsági bajnokságban megcélozzuk a dobogót. Szeretnék folyamatosan előre lépni, és mindenben, de elsősorban úszásban és védekezésben látványosan fejlődni a közeljövőben.”

Gedra Botond Fotó: Albert Péter

A felsőházban a harmadik legeredményesebb gólszerző a BVSC-Zuglót erősítő Benedek Mór, aki a 63 gólját 14 mérkőzésen hozta össze.

Ez meccsenként 4.5-ös gólátlagot jelent, amely kimagasló mutatónak számít a bajnokságban.

A háromszoros olimpiai bajnok legenda, Benedek Tibor fia a BVSC felnőttcsapatának is fontos láncszeme. Az ifjúsági bajnokság legutóbbi fordulójában pedig az együttese legeredményesebb játékosaként 4 gólt lőtt a Pécs ellen 16–12-re megnyert összecsapáson.

Benedek Mór Forrás: BVSC-Zugló

Ami az alacsonyabb korosztályokat illeti, a serdülő- és a gyermekbajnokságban is a Szentes adja a góllövőlista első helyezettjét. Az előbbiben Bihari Bálint 83, az utóbbiban Bárány Péter 90 gólt jegyez egyaránt 22 lejátszott meccset követően.

(Kiemelt képünkön: Klebovicz Zalán Forrás: egrivizilabda.hu)