Vívás: Komjáthy Boglárka Európa-bajnokként lép pástra a vb-n

Április 1. és 9. között Rio de Janeiro városa ad otthont a kadét és junior vívó-világbajnokságnak. Ez az évad másik fő korosztályos megméretése az Európa-bajnokság mellett. Az Eb-t már februárban megrendezték, akkor az egyetlen magyar egyéni aranyérmet a Vasas 15 éves kardozója, Komjáthy Boglárka érdemelte ki a kadétok között.

„Nagyon jó emlékeket őrzök a Tbilisziben rendezett Eb-ről, amely aranyéremmel végződött a számomra – mondja Boglárka. – Sikerült elengednem magam, nem tettem terhet a vállamra és élvezni tudtam a vívást. Úgy gondolom, hogy az első helyig az vezetett, hogy nagyon akartam. Az Eb-cím nagyszerű visszaigazolás arról, hogy a fejlődésem szempontjából jó úton járok. Tavaly serdülőként lettem bronzérmes a kadét Eb-n, az idén a korosztály elsőéveseként nyertem aranyat.

Örülök, hogy képes vagyok javítani a korábbi eredményeimen.

Komjáthy Boglárka Fotó: Bizzi Team

Ahogyan az Eb-n, úgy a vb-n is két korosztályban méreti meg magát Boglárka, hiszen a juniorok között is kiharcolta a válogatottságot. Nemcsak mentálisan, hanem fizikálisan is komoly kihívás elé néz, hiszen Brazíliában így egymást követő három versenynapon kell pástra lépnie.

„Nagy figyelmet fordítunk arra, hogy a körülményekhez képest pihenten, minden szempontból ideális állapotban érkezzek a vébére. Rióban sem lesz konkrét, eredménybeli célom.

A vébén is azt szeretném, hogy felszabadult legyek, a legjobb vívásomat mutassam, és ha ez így lesz, akkor jó eredményt is elérhetek.

„Azt szeretnénk, hogy mentálisan és fizikálisan is jó állapotban érkezzen a vébére, emellett élvezze a versenyt – nyilatkozta mestere, Riba Ferenc. – Ha felszabadultan vív és a tudása legjavát nyújtja, akkor a jó eredmény sem marad el. Egy ilyen kiemelt versenyen a fiatalok többsége befeszül, lámpalázas lesz és túlizgulja a dolgokat. Ő ennek az ellenkezője, és minél nagyobb a tét, annál jobban teljesít. Mentálisan kivételesen erős vívó.”

