Nemzeti Sportrádió

Vívás: Komjáthy Boglárka Európa-bajnokként lép pástra a vb-n

B. Z. utanpotlassport.huB. Z. utanpotlassport.hu
2026.03.29. 16:01
null
Címkék
vívás Komjáthy Boglárka utánpótlássport Utánpótlássport.hu
A kardozó Komjáthy Boglárka a kadét Eb megnyerése után a korosztály világbajnokságán bizonyítana.

Április 1. és 9. között Rio de Janeiro városa ad otthont a kadét és junior vívó-világbajnokságnak. Ez az évad másik fő korosztályos megméretése az Európa-bajnokság mellett. Az Eb-t már februárban megrendezték, akkor az egyetlen magyar egyéni aranyérmet a Vasas 15 éves kardozója, Komjáthy Boglárka érdemelte ki a kadétok között.

„Nagyon jó emlékeket őrzök a Tbilisziben rendezett Eb-ről, amely aranyéremmel végződött a számomra – mondja Boglárka. – Sikerült elengednem magam, nem tettem terhet a vállamra és élvezni tudtam a vívást. Úgy gondolom, hogy az első helyig az vezetett, hogy nagyon akartam. Az Eb-cím nagyszerű visszaigazolás arról, hogy a fejlődésem szempontjából jó úton járok. Tavaly serdülőként lettem bronzérmes a kadét Eb-n, az idén a korosztály elsőéveseként nyertem aranyat.

Komjáthy Boglárka Fotó: Bizzi Team

Ahogyan az Eb-n, úgy a vb-n is két korosztályban méreti meg magát Boglárka, hiszen a juniorok között is kiharcolta a válogatottságot. Nemcsak mentálisan, hanem fizikálisan is komoly kihívás elé néz, hiszen Brazíliában így egymást követő három versenynapon kell pástra lépnie.

„Nagy figyelmet fordítunk arra, hogy a körülményekhez képest pihenten, minden szempontból ideális állapotban érkezzek a vébére. Rióban sem lesz konkrét, eredménybeli célom.

„Azt szeretnénk, hogy mentálisan és fizikálisan is jó állapotban érkezzen a vébére, emellett élvezze a versenyt – nyilatkozta mestere, Riba Ferenc. – Ha felszabadultan vív és a tudása legjavát nyújtja, akkor a jó eredmény sem marad el. Egy ilyen kiemelt versenyen a fiatalok többsége befeszül, lámpalázas lesz és túlizgulja a dolgokat. Ő ennek az ellenkezője, és minél nagyobb a tét, annál jobban teljesít. Mentálisan kivételesen erős vívó.”

(Kiemelt képünkön: Komjáthy Boglárka Fotó: Bizzi Team)

vívás Komjáthy Boglárka utánpótlássport Utánpótlássport.hu
TOVÁBBI KOROSZTÁLYOS HÍREK
Legfrissebb hírek

Jégkorong: az Újpest nyerte az U19-es Magyar-kupát

Utánpótlássport
18 perce

Vívás: tizedik a férfi kardcsapat a budapesti vk-versenyen

Egyéb egyéni
2 órája

Vívás: hatodik és tizedik hely a párbajtőrözőcsapatok asztanai vk-viadalán

Egyéb egyéni
4 órája

Vívás: kilencedik a női kardcsapat a taskenti világkupaversenyen

Egyéb egyéni
5 órája

Labdarúgás: ismét legyőzte Moldovát az U17-es válogatott

Utánpótlássport
8 órája

Rabb Benedek: Olyan nincs, hogy nem a győzelem a cél

Utánpótlássport
23 órája

Köstner Vilmos: 48 éve ugyanúgy szeretem a kézilabdát

Utánpótlássport
Tegnap, 18:03

Vívás: Nagy Dávid bronzérmes az asztanai világkupaversenyen

Egyéb egyéni
Tegnap, 16:13
Ezek is érdekelhetik