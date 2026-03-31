Vívás: kezdődik a kadét- és junior-világbajnokság Rióban

A legjobb utánpótláskorú vívóink szerdától kilenc napon át a kadét- és junior-világbajnokságon vesznek részt a brazíliai Rio de Janeiróban.

Februárban már megrendezték a két korosztály Európa-bajnokságát a grúz fővárosban, ahol összességében jól szerepeltek a reménységeink. Tbilisziben a kadétok között a kardozó Komjáthy Boglárka révén bravúros Európa-bajnoki címet ünnepelhettünk. Mellette a párbajtőröző Dékány Patrik, valamint a kardozó Godó Vilmos egyéni teljesítményét jutalmazták bronzzal. A junioroknál az Eb-k történetében először nyert aranyérmet a női tőrcsapat. A válogatott Kollár Anna, Papp Jázmin, Polonyi Petra, Zhou Xinyao összetételben ért fel Európa csúcsára. A két kardozó, Domonkos Emese és Vajda Oszkár egyéni bronzérmet szerzett, míg ezüstöt érdemelt ki a női párbajtőrcsapat Gachályi Gréta, Horváth Lotti, Kozma Laura, Nagy Blanka felállásban.

A junior női tőrcsapat (balról: Zhou Xinyao, Kollár Anna, Papp Jázmin, Polonyi Petra) Európa-bajnokként lép pástra a vb-n Fotó: Bizzi Team

A vb mezőnye természetesen erősebb lesz az Eb-jénél – amelyben egyébként újra feltűntek az oroszok –, hiszen a magas szintet képviselő kihívók között találjuk az Egyesült Államok és Kanada, valamint az ázsiai nemzetek fiataljait is. Tavaly a kínai Vuhszi városában rendezték a világbajnokságot, és akkor párbajtőrben ünnepelhettünk két kiemelkedő magyar sikert.

Horváth Lotti a kadétok között világbajnoki címet szerzett, míg Nagy Blanka a junioroknál ezüstérmes lett.

Két éve Rijádban szintén két magyar medáliával zárult az utánpótlás-vb. Szaúd-Arábiában a kadétok között a kardozó Csonka Dorottya érdemelt ki első helyet, a juniormezőnyben a Domonkos Emese, Kónya Csenge, Kovács Zsanett, Spiesz Anna összeállítású kardcsapat szerzett bronzot. A néhány kimagasló teljesítmény ellenére ekkor visszaesést könyvelhettünk el a korábbi esztendőkhöz képest, a 2023-as plovdivi seregszemlén ugyanis a mieink szereplése minden várakozást felülmúlt, és messze a legsikeresebb magyar produkciót jegyezhettük fel a korosztályos világbajnokságok történetében. A négy arany- és öt bronzérem úgy jött össze, hogy minden egyes versenynapon szoríthattunk magyar ígéretért vagy csapatért legalább a legjobb négy között, ráadásul a kilenc közül nyolc napon is állt honfitársunk a dobogón. Egyéni világbajnok lett a kadétoknál kardban Domonkos Emese, párbajtőrben Nagy Blanka és Pelle Domonkos, míg a junioroknál nyert a női kardnégyes Battai Sugár Katinka, Csonka Dorottya, Keszei Kíra, Spiesz Anna összeállításban. 2022-ben Dubajban a párbajtőröző Keszthelyi Zsombor lett junior-világbajnok, tehát

az elmúlt négy alkalommal mindig örülhettünk magyar egyéni elsőségnek,

és a sikerszériát csak az szakítja meg, hogy a 2021-es kairói vb-re a világjárvány kockázatai miatt nem utazott el küldöttségünk.

A korosztályos vb programja eltér az Eb-jétől, Brazíliában nem rendeznek a kadétok számára csapatversenyt, és a fiatalabbaknál egyéniben a négy helyett csak hárman indulhatnak országonként. A magyar válogatott így 40 versenyzővel vesz részt a viadalon, a Vasas kardozója, Komjáthy Boglárka és az FTC párbajtőrözője, Horváth Lotti mindkét korosztályban kivívta az indulási jogot.

A lebonyolítás szerint az első három napon a kardozók versenyeit rendezik, aztán jönnek a tőrözők, végül a párbajtőrözők lépnek pástra.

A vb menetrendje Forrás: Magyar Vívó Szövetség

A Rio de Janeiro-i kadét- és junior-világbajnokságon (április 1-9.) szereplő magyar válogatott:

Kadétok.

Fiúk. Kard: Godó Vilmos (BVSC), Fodor Bendegúz (TFSE), Radácsi Patrik (BVSC). Párbajtőr: Dékány Patrik (Szolnok), Petrovszki Áron (Honvéd), Vörös Róbert (Honvéd). Tőr: Lackó Máté (Honvéd), Bánhidi Balázs (Ludovika), Szögi-Nagy Tamás (Szeged).

Lányok. Kard: Komjáthy Boglárka (Vasas), Bácskay Kincső (Vasas), Rácz Brigitta (KVSE). Párbajtőr: Horváth Lotti (FTC), Laskawy Lili (BVSC), Süveg Erzsébet (Ludovika). Tőr: Németh Emma (Ludovika), Grósz Fióna (Honvéd), Mészöly Regina (Halásztelek).



Juniorok.

Férfiak. Kard: Vajda Oszkár (TFSE), Szalai Zalán (Vasas), Papp Zsadány (BVSC), Berkeszi Dániel (BVSC). Párbajtőr: Antal Máté (Vasas), Taivainen Bence (Honvéd), Balázs Bence (MTK), Pelle Domonkos (Honvéd). Tőr: Bodor Áron (Ludovika), Grósz Roland (Honvéd), Zsögön Andor (Budakalász), Gergely Zoltán (FTC).

Nők. Kard: Kónya Csenge (Debreceni EAC), Domonkos Emese (Vasas), Komjáthy Boglárka (Vasas), Csonka Dorottya (Vasas). Párbajtőr: Gachályi Gréta (Honvéd), Horváth Lotti (FTC), Kozma Laura (MTK), Nagy Blanka (Debreceni SI). Tőr: Papp Jázmin (FTC), Kollár Anna (Törekvés), Zhou Xinyao (Törekvés), Polonyi Petra (Ludovika).

(Kiemelt képünkön: a párbajtőröző Horváth Lotti (balról) tavalyi kadét-vb döntőjét az ukrán Alina Dmitrjuk ellen nyerte meg Vuhsziban Fotó: Bizzi Team)