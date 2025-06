Kosár: nagyot lépett előre az U18-as leányválogatott Spanyolországban

Mint arról beszámoltunk, bravúros győzelmet aratott a spanyolok ellen a magyar U18-as leány kosárlabda-válogatott a ribadeói nemzetközi felkészülési torna zárásaként. Laczka Miklós együttese a végig kiélezett találkozót 69–67-re nyerte meg a tavalyi U17-es vb-bronzérmes házigazdákkal szemben. Ezt megelőzően a mieink előbb 82–54-re kikaptak a lengyelektől, majd 79–64-re verték a portugálokat, így végül a harmadik helyen fejezték be az ibériai viadalt. Az immár négy hete együtt edzőtáborozó magyar csapat a július 5. és 13. között a Kanári-szigeteken rendezendő korosztályos Európa-bajnokságra készül.

„Az tudni kell, hogy a spanyolországi torna előtt már játszottunk két edzőmeccset a lengyelekkel Sopronban – kezdte az értékelést Laczka Miklós szövetségi edző az Utánpótlássportnak. – Mindkettőn kikaptunk, de akkor főként nem is emiatt volt bennem hiányérzetem, hanem elsősorban azért, mert nem sokat tudtunk megmutatni abból, amit előtte az edzéseken gyakoroltunk. Mindezek után nyitányként Ribadeóban aztán újra összetalálkoztunk a lengyelekkel, és sajnos ez a mérkőzés is gyengébben sikerült, viszont utána

a következők már jóval jobban alakultak, amelyek alapvetően jó visszajelzést adtak, hogy nem hiába dolgozunk, valóban jó úton haladunk, és napról napra fejlődik a csapatjátékunk az Eb közeledtével.

Nyilván, amikor június elején belevágtunk a munkába, tisztában voltunk vele, hogy nem a felkészülési meccseken kell brillírozni, hanem mindig is az volt a célunk, hogy az Európa-bajnokságra álljon össze igazán a csapatunk. Éppen ezért nem is érdemes messzemenő következtetéseket levonni ezekből az eredményekből. Ugyanakkor például az is látszik a három egymás elleni meccsből, hogy a lengyelek fizikális játékstílusa egyértelműen nem feküdt nekünk. Azt gondolom, alapvetően nincs feltétlenül akkora különbség a két csapat között, mint az eredmények mutatnak. Már csak emiatt is jókor jött a portugálok elleni magabiztos siker, ráadásul úgy éreztem, hogy még nem is nyújtottuk a legjobbunkat azon az összecsapáson. Majd másnap jött a világbajnoki bronzérmes spanyolok elleni meccs, amely valóban igazi erőfelmérő volt egy topcsapat ellen.

Örülünk neki, hogy sikerült megverni őket, ebből a győzelemből meríthetünk erőt és önbizalmat,

de a meccs után a lányoknak is azt hangsúlyoztam, hogy ez csupán egy lépcsőfok az Európa-bajnokságig vezető úton.

Mindenesetre a tornán szerzett sikerélmények hitet adhatnak nekünk, hogy bárki ellen lehet keresnivalónk majd az Eb-n is.

Sikerélményekkel tért haza Spanyolországból az Eb-re készülő U18-as leányválogatott Fotó: Rózsa Gábor/MKOSZ

A magyar válogatott pénteken és szombaton – egyaránt Fehérváron – a szlovénok elleni páros meccsel zárja az Eb előtti felkészülési meccsek sorát. A mieink kicsit több mint egy hét múlva, jövő szombaton kezdik meg szereplésüket a La Palma szigetén rendezendő Európa-bajnokságon, amelyen a lettek, a portugálok és a belgák várnak majd a lányokra a csoportkörben.

„Összességében eddig a tervek szerint halad a felkészülésünk. Az iskolai elfoglaltságok, az érettségik miatt rövidebb időkre rendre akadtak hiányzóink, így mindig variálnunk kellett az összeállításon. Emiatt valójában még nem is volt olyan felkészülési meccsünk, amelyen a ténylegesen legjobb keretünkkel tudtunk volna kiállni. Reméljük, hogy a felkészülés végére aztán a kirakós elem a helyére kerül. Ahogy említettem, a spanyolországi tornán már egyre inkább sikerül megvalósítani azokat az alapelveket, amelyeket eddig gyakoroltunk, és ezt szeretnénk folytatni.

Most az a fő feladat, hogy a szlovénokkal szemben már legalább azt a szintet, vagy még kicsit jobbat is hozzunk, mint amit a spanyolok ellen produkáltunk.

Fontos, hogy még tudatosabbá tegyük a játékunkat, és a teljes taktikai repertoárunkat használjuk. Ami az Európa-bajnokságot illeti, nekem egyelőre csak a megvalósítandó játékunkkal kapcsolatban vannak célkitűzéseim, és bízom benne, hogy ha ezt a pályán sikerül majd kiviteleznünk, akkor az eredménnyel is párosulni fog. Nehéz jóslásokba bocsátkozni az esélyeket illetően, így most még nem is fogalmaztunk meg célként konkrét helyezést. Alapvetően nem tekintünk előre túlságosan, lépésről lépésre, meccsről meccsre fogunk haladni a tornán."

AZ U18-AS LEÁNYVÁLOGATOTT KERETE:

Babay-Bognár Kinga, Biczó Panna, Drahos Leila, Gergő Janka, Gréts Dalma, Halmágyi Kitti, Hőgye Petra, Janzsó Alíz, Kárpáthegyi Léda, Kendelényi Luca, Lép Izabella, Ocsenás Mona, Poczkodi Zsófia, Sinka-Pálinkás Szofi, Szauter Petra és Völgyi Lili

(Kiemelt képet készítette: Rózsa Gábor/MKOSZ)