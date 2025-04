Vízilabda: U15-ös diadal majdnem Eb-mezőnyben

Április első felében a szerbiai Újvidéken rendezett Húsvét-kupán játszott az U15-ös fiú vízilabda-válogatott, amely a háromnapos tornán ötször szállt vízbe. A Juhász Zsolt által irányított csapat a montenegróiaik (11–9), a horvátok (12–9) és a németek (20–6) legyőzése után az olaszoktól vereséget szenvedett (11–9), ám az utolsó körben a házigazda szerbeket 12–11-re felülmúlta, így az első helyen végzett. Ennek a korosztálynak ez volt az első komolyabb nemzetközi megméretése.

„A torna remek lehetőséget biztosított arra, hogy felmérjük, hol tartanak a gyerekek a nemzetközi mezőnyhöz képest – mondja Juhász Zsolt. – Az előérzetünk bebizonyosodott, ugyanis a Húsvét-kupán is azt láttuk, hogy fiúk a legjobbak közé tartoznak. Ez a torna a spanyolok kivételével ugyanazokat a válogatottakat vonultatta fel, mint az Európa-bajnokság.

A csapatunkban akadnak karakteres játékosok és nagyon jó katonák is.

Az alapanyag tehát megfelelő, és ezekkel a fiatalokkal is az a legfőbb cél, hogy idővel eljussanak a felnőttválogatottba. Ezen az úton lesz az egyik első állomás számukra a jövő évi U16-os világbajnokság. Ha addig is keményen, alázatosan dolgoznak a klubcsapataikban, akkor ott is szép eredményt érhetnek el.”

Fotó: Szaka József

Juhász egyébként két éve emlékezetes aranyérmet nyert az U15-ösökkel a podgoricai Európa-bajnokságon. Akkor a magyar válogatott a rangsoroló csoportban három vereséggel kezdett: kikapott a montenegróiaktól, a spanyoloktól és az olaszoktól is. A csapat az Eb-t így is folytathatta, és az egyenes kiesés szakaszban már remekelt a torna elején maga alatt lévő társaság. A folytatásban a hollandokat, majd a horvátokat győzték le a fiúk, az elődöntőben a szerbeken jutottak túl sima 11–6-tal, majd a házigazda montenegróiak elleni 10–8-as döntőbeli siker után emelhették magasba az Eb-trófeát. A trénernek most ismét olyan ígéretekből kell csapatot építenie, akiknek még nincs válogatott előéletük.

„Januártól hatvankét játékost figyeltünk. Egy-két-három napos edzéseket tartottunk, és a Húsvét-kupa előtt már csak huszonnégy játékost hívtunk meg, közülük került ki a tizenhat fős utazó keret. Ha nálam marad ez a korosztály, akkor továbbra is ugyanilyen rendszerben képzelem el a feltérképezést. Szeptembertől karácsonyig hatvan-hetven gyereket fogok megnézni, és majd csak januártól kezdek csapatot építeni az U16-os vébére. Természetesen ahhoz, hogy valaki a válogatottban szerepelhessen, el kell érjen egy bizonyos szintet technikailag, taktikailag, fizikálisan és mentálisan is. Viszont számunkra a legfontosabb, hogy

olyan gyerekekkel foglalkozzunk, akik eltökéltek, és akikben látjuk a pozitív jövőképet.

A Húsvét-kupán részt vett válogatott kerete:

Bekker Zalán (UVSE), Budai-Csillag Dominik (UVSE), Dávid Barna (UVSE), Fabinyi Huba (OSC), Gortva Dominik (Vasas), Gulyás-Verespey Zalán (Honvéd), Ladányi Zalán (UVSE), Lászlófi András (BVSC), Merényi Milán (KSI), Nagy Benedek (UVSE), Pálfi-Kovács Márk (KSI), Papp László (Szeged), Paróczai Bendegúz (Fehérvár), Saska Barnabás (BVSC), Stogicza Levente (OSC), Szaka Olivér (UVSE)

(Kiemelt képünkön: Az U15-ös fiú vízilabda-válogatott az újvidéki Húsvét-kupán Fotó: Szaka József)