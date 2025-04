Jégkorong: megvan a bennmaradás a magyar csapatnak az U18-as vb-n

Igazi élet-halál meccs várt a magyar válogatottra a fehérvári divízió I/A-csoportos U18-as jégkorong-vb záró napján: a mindeddig nullapontos és ezzel a hatodik (utolsó) helyen álló mieink szombaton a három ponttal ötödik osztrákokkal találkoztak a MET Arénában.

A sorsdöntő meccs tétje a bennmaradás kiharcolása volt,

ugyanis ha Svasznek Bence csapata rendes játékidőben nyer, akkor elkerüli az utolsó helyet, és megőrzi tagságát a második vonalban, amely a világ tíz legjobb csapata mögötti hat együttest tömöríti.

Remekül kezdtek a mieink: az első perc végén az osztrák kapu előtti buli után Erdősi Csanád szedte össze a korongot, majd várta be a hátulról érkező Szivák Gergőt, a hátvéd pedig nem sokat gondolkodott, távolról rálőtte, és a próbálkozása be is akadt (1–0). A magyar gól után az osztrákoknak volt nagy helyzetük, de Paul Sintsching mellé durrantott. Majd jött az első kiállítás vendég oldalon, de a magyar együttesnek az emberelőnyt nem sikerült kihasználnia. Az első percek magyar fölénye után már jóval kiegyenlítettebb lett a játék, hol az egyik, hol a másik kapu előtt jöttek veszélyes lövések. Előbb Szongoth Domán szólozott végig, viszont a pontos a befejezés ezúttal hiányzott, majd Vén Bendegúznak és Mayer Marcellnek volt ígéretes próbálkozása. De hiába a mieink jó játéka, a 10. perc végén mégis az osztrákoknak sikerült betalálni. A semleges harmadban lévő buli után az osztrákok nagyon könnyedén, két passzból jutottak el ziccerig, amelyet Sintsching közvetlen közelről felvarrt a rövid felsőbe Gyulai Benedek válla felett (1–1). Horváth-Terták Péter akasztása után aztán jött az újabb „csapás”, az első magyar emberhátrány. Gyulai védéseink is hála sikerült megúszni az osztrák fórt. A harmad második felében inkább az osztrákok akarata érvényesült, amely a 17. percben Kuntic Dávid lökése után újabb magyar kiállítást eredményezett. Ezt a két percet is sikerült kivédekezni, majd a játékrész végén a hazaiak újra lendületbe jöttek: Rákosi Lázár és Szongoth összjátékából utóbbi fonákkal próbálta volna eltenni a korongot Haitzmann mellet, de az osztrák kapus védeni tudott. Ellenben a következő akciónál már ő is tehetetlennek bizonyult, amikor is Schmidt korongszerzése után Szongoth szépen találta meg

Baróti Bencét, aki aztán gyönyörűen, kötényben fűzte át az osztrák védőt, majd fonákkal a hosszú felsőbe emelt (2–1).

Fotó: Vörös Dávid/MJSZ

A második húsz percet is jól kezdték a mieink, Kevin Mandl magasbotja után Schmidt Ágoston büntetett előnyben, a lövése mind a védő, mind a kapus lábai között szállt el, és talált utat a kapuba (3–1). Ám nem sokáig volt kétgólos a vezetés, miután fél perccel később Nico Uschan válaszolt, messziről úgy bombázott a bal alsóba, hogy ezúttal Gyulai is tehetetlen volt. Túl a harmad felén akadályozásért ismét Kuntic Dávid ment le a büntetőpadra, pár másodperccel később pedig kettős kiállítás következett: Sziváknak sportszerűtlenségért, Sintschingnek színészkedés miatt osztottak ki újabb két percet. Jól, hősiesen védekeztek a mieink, de végül a hátrány utolsó másodperceiben Kevin Mandlnek sikerült egyenlítenie (3–3). Ez viszont nem törte meg a Svasznek-csapatot, sőt fél perc múlva Osztoics Márk lövésébe Szongoth nyúlt bele, így újra a magyaroknál volt az előny (4–3). A harmad utolsó másodperceiben aztán Gyulainak kellett nagy védést bemutatnia Waschnig közeli kísérleténél. Ebben a játékrészben összességében az ellenfél dominált, a lövések aránya 17–4 volt az osztrákok javára, de továbbra is

a mieink vezettek, és már csak egy harmadra voltak a bennmaradás kiharcolásától.

A záró szakaszt a magyar válogatott kezdte aktívabban, előbb Rákosi lőtt messziről, majd a jobb szélről Rapos szépen centerezett Kunticnak, akinek viszont nem jött össze a pontos befejezés. Ezután Prém Zsombort akasztásért küldték le. Nyomtak az osztrákok, de a mieink állták a sarat, majd az igazán nagy lehetőség éppen a kiállítás lejárta után alakult ki a magyar kapu előtt:

Sintsching ajtó-ablak helyzeténél Gyulai Benedek ismét hatalmasat védett.

A másik oldalon, az osztrák kapu mögött Szongoth szemfülesen szerzett korongot, miközben Haitzmann éppen kint járt a kapujából, majd a magyar csatár jól is tette vissza, de Baróti elütött a korong felett a tátongó üres kapu előterében. Támadtak az osztrákok, de a magyar védelem stabilan állt a lábán.

Az utolsó tíz perc elején újabb kiállítások jöttek mindkét oldalon, azonban a négy a négy elleni játékot is jól kibekkelték a hazaiak. Ezután az utolsó öt perchez érve előbb Szongothnak, majd Osztoicsnak volt veszélyes lövése, de maradt a 4–3-as magyar vezetés. Másfél perccel a vége előtt időt kértek az osztrákok, és a kapusukat is lehozták. A rendkívül feszült utolsó bő egy percben támadtak az osztrákok, de Gyulai Benedek végig tartotta a frontot. Már nem született újabb gól,

ezzel a magyar csapat 4–3-ra nyert, és kiharcolta a bennmaradást.

Svasznek Bence tanítványai három ponttal az ötödikek lettek a tornán. A meccs emberének ezúttal Schmidt Ágostont választották meg, míg a torna legjobbja Vén Bendegúz lett.

DIVÍZIÓ I/A-CSOPORTOS U18-AS VILÁGBAJNOKSÁG (SZÉKESFEHÉRVÁR, MET ARÉNA)

Ötödik játéknap

Magyarország–Ausztria 4–3

Gólszerzők: Szivák G., Baróti B., Schmidt Á. (emberelőnyös), Osztoics M., illetve P. Sintsching, N. Uschan, K. Mandl

TABELLA:

1. Dánia 15 pont (feljutott az A-csoportba)

2. Ukrajna 9 pont

3. Kazahsztán 7 pont

4. Szlovénia 5 pont

5. Magyarország 3 pont

6. Ausztria 3 pont (kiesett a divízió I/B-be)

A magyar válogatott kerete:

Kapusok (3): Gazsek Máté (DVTK), Gyulai Benedek (Ilves, Finnország), Veres-Fucsku Bence (DVTK)

Hátvédek (7): Karsai Ferenc (Jokerit, Finnország), Nagy Dominik (FEHA19), Osztoics Márk (ÚJA), Polónyi Nándor (Ontario Hockey Academy, Kanada), Prém Zsombor (ÚJA), Szivák Gergő (BJA), Vén Bendegúz (Södertälje, Svédország)

Csatárok (13): Baróti Bence (ÚJA), Erdősi Csanád (Oakmoor Academy Patriots, Egyesült Államok), Hiezl Martin (Vasas), Horváth-Terták Péter (Kookoo, Finnország), Kuntic Dávid (ÚJA), Lintner Péter (Vasas), Mayer Marcell (ÚJA), Pallós Zsombor (FEHA19), Rákosi Lázár (FEHA19), Rapos Gergely (ÚJA), Schmidt Ágoston (TPS, Finnország), Szongoth Domán (Kookoo, Finnország), Ványolos Márk (ÚJA)

A magyar csapat vb-mérkőzései (Székesfehérvár, MET Aréna):

Április 20., vasárnap, 16.00: Magyarország–Ukrajna 1–7

Április 21., hétfő, 19.30: Magyarország–Kazahsztán 0–4

Április 23., szerda, 16:00: Magyarország–Szlovénia 0–2

Április 24., csütörtök, 19.30: Magyarország–Dánia 3–5

Április 26., szombat, 16.00: Magyarország–Ausztria 4–3

(Kiemelt képet készítette: Vörös Dávid/MJSZ)