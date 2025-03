Kosár: nem várt gyorsasággal veszik az akadályokat a körmendi lányok

Rohamléptekben haladnak az építkezéssel Körmenden a leány kosárlabda-utánpótlásban. A férfiszakágban a vasi kisváros hagyományosan, immár jó néhány évtizede az egyik legfontosabb hazai bázisa a sportágnak. (Patonay Imre vezetésével 1987-ben első vidéki csapatként lett bajnok a Körmend a férfi NB I-ben.) Ugyanakkor most már a női vonalon is formálódik a helyi utánpótlásbázis. A mindössze 2021-ben létrejött Körmend Women Basketball Club serdülőcsapata ebben az évadban nagy meglepetésre bejutott a felsőházba a korosztályos bajnokságban.

Az, hogy mi a top tizenkettőben vagyunk most a serdülőkkel, félig-meddig a csoda kategória

– kezdte Tahin Péter, a körmendiek U14-es együttesének vezetőedzője az Utánpótlássportnak. – Csupán négy évvel ezelőtt indult egyáltalán a leányutánpótlás a városban, amikor is Trummer Rudolffal – aki egykoron kiváló játékos volt itt Körmenden – közösen elkezdtük az egészet. Régóta benne élek a női kosárlabdasportban, hosszú évekig dolgoztam technikai vezetőként a különböző válogatottak mellett. Többek között Farkas Sándor szövetségi kapitánysága idején a felnőtteknél is megfordultam.”

Hozzátette: ugyanakkor egészen 2021-ig soha nem dolgozott edzőként, a körmendi lányokkal vágott bele ebbe a kalandba, és próbálta ki magát először ebben a szerepkörben.

„Úgy indult az egész, hogy Rudi lányai kosarazni szerettek volna, és mivel akkor még nem volt körmendi leánycsapat, így először Szombathelyen próbálkoztak. Aztán a barátnőik közül is egyre többen kedvet kaptak, mígnem ilyen sokan lettek már, hogy jobb opciónak tűnt, ha Körmenden megszervezzük a női szakágat.

Majd ekkor fordult igazán komolyra a dolog: Érsek Istvánnal közösen elkezdtünk bejárni az iskolákba, toborozni a gyerekeket, és összegyűjteni az ügyes lányokat, hogy megalapozzuk az utánpótlást.

Nos, az akkor becsábított fiatalok alkotják a mostani serdülőcsapatunk zömét. A 2022-23-as évadban szerepeltünk először korosztályos bajnokságban, méghozzá a kenguruk, az U11-esek között.

A 2012-es születésűekkel mindjárt az első szezonban bejutottunk a legjobb nyolc közé országos szinten.

Közben összeszedtem és megszerveztem a 2014-es korosztályt is, és a legutóbbi idényben már a kenguru- és a gyermekkorosztályban is bekerültünk a top nyolcba. Jelenleg a serdülőcsapatot irányítom vezetőedzőként, míg Trummer Rudi az alsóbb korosztályokért felel.”

Forrás: Körmend Women Basketball Club

Kifejezetten fiatal csapattal szerepelnek jelenleg az U14-esek között, szinte alig van utolsóéves, 2011-es születésű játékosuk, a többség még U13-as vagy U12-es korú.

„Éppen ezért nem is voltak nagy elvárásaink az évad előtt, viszont aztán meglepetésre az előselejtezőt, illetve a selejtezőt is sikerrel megvívtuk, és felkerültünk a főtáblára, vagyis a legjobb negyven csapat közé az országban. A selejtezős szereplésünk alapján ráadásul rögtön a középházba kaptunk besorolást. A főtáblán aztán tradicionális nagy nevelőműhelyek csapatait is meg tudtuk verni, és fordulóról fordulóra egyre jobban helytálltak a lányok.

Egyszer csak pedig már ott találtuk magunkat, hogy bejutottunk a top tizenkettőbe, amely azt jelenti, hogy most már a 9-16. helyért zajló B-döntőben már biztos a helyünk.

Alapvetően van nyolc-kilenc kiemelkedő – főleg akadémiai – csapat, amellyel szinte lehetetlen felvenni a versenyt, viszont a második vonalban abszolúte lehet keresnivalónk.”

Tahin szerint erre a korosztályra bizonyosan lehet majd hosszú távon is építeni.

Nekem nem volt edzői múltam, így az elmúlt években folyamatosan körbejártam a nagy klubokat, és meglátogattam például a Csatát, a Vasast, a Sopront, illetve a Győrt is.

Mindenhol régi ismerőseim dolgoznak utánpótlásedzőként, akik rendkívül készségesek és segítőkészek voltak, és megmutatták, hogyan is kellene edzést tartani, mit kellene tanítani a gyerekeknek.”

A szakember elmondta, kicsit hihetetlennek is tűnt, hogy másfél-két évvel az után, hogy elkezdték felépíteni az egészet, már a legjelentősebb nevelőklubok csapataival, például a Csatával és a Vasassal játszanak tétmeccseket.

„Nyilván a legjobbak ellen nagykülönbségű vereség lett a vége ezeknek a mérkőzéseknek, de számunkra már az is óriási dolog, hogy játszhattunk ellenük. Amíg a mi lányaink mindössze három éve kosaraznak, addig az ellenfeleink általában öt-hat éve már ezt a sportágat űzik. Ez hatalmas különbség.

Én próbálok mindig tanulni és felzárkózni, hogy egyre többet és többet tudjak adni a lányoknak.

Alapvetően szigorú, de következetes vagyok a gyerekekkel, de hálistennek rendre szívesen, lelkesen jönnek az edzésekre. Keményen dolgoznak, beleteszik a munkát, amelynek úgy látszik, meg is van az eredménye.”

(Kiemelt kép forrása: Körmend Women Basketball Club)