Atlétika: Vági Dániel ugróedzéseit a világrekorder tartja Amerikában

A 18 esztendős Vági Dániel hét éve atletizál a Salgótarjáni AC-ben. Közép- és hosszútávfutóként kezdett, 2022-tól azonban már az ugrószakágban jeleskedik. A közelmúltban a sérülések sem kerülték el, de így is a hazai korosztályos élmezőnybe küzdötte fel magát, és tavaly már az U20-as országos bajnokságon hármasugrásban a második helyen végzett. Közben pedig nemcsak eltervezte, hogy az Egyesült Államokban folytatja a pályafutását a középiskola után, hanem meg is teremtette magának a lehetőséget. A következő évadtól a kaliforniai Azusa Pacific University diákja lesz. Az ugrók körében azért is ez számít az egyik legvonzóbb egyetemnek, mert

itt edzősködik a távolugrás világcsúcstartója, Mike Powell is.

„Kiváló közép- és hosszútávfutónk, Kovács Ferenc Soma a Harvardon tanul, és először az ő videói, élménybeszámolói keltették fel az érdeklődésemet és inspiráltak – mondja Dániel. – 2022-ben eldöntöttem, hogy én is az Egyesült Államokban szeretnék tanulni és sportolni.

A semmiből odaálltam a szüleim elé, és felvázoltam a tervemet.

Mérlegeltünk, és a távolságot leszámítva nem találtunk ellenérveket. Az EasyGo to USA, mai nevén StudyNSport csapatát kerestem meg, hogy segítséget kapjak a célom megvalósításához. A legfőbb gond az volt, hogy akkor még csak pár hónapja kezdtem el ugrani és a sporteredményeim nem tartottak azon a szinten, amellyel reálisan pályázhattam az egyetemi felvételre.”

Vági Dániel edzéseit hamarosan a világcsúcstartó Mike Powell tartja majd Fotó: Bakos László

Az ambíciózus atléta aztán kemény munkával egyre jobb eredményeket ért el. Tavaly nyáron az egyéni csúcsa hármasugrásban egy centiméterre megközelítette a 14 métert.

„Ez még egyáltalán nem kiemelkedő eredmény, de éppen megüti azt a szintet, amivel már meg lehet keresni egy amerikai egyetemet. Sok szempontot kellett figyelembe vennem a lehetséges egyetemek kiválasztásánál. Az elsők között azt is, hogy melyiken nyerhetek el teljes ösztöndíjat. Végül az Azusa Pacific University mellett döntöttem.

Ez egy Divízió 2-es magánegyetem, de ott a legjobbak közé tartozik és a legutóbbi bajnokságot távolugrásban ennek az iskolának a diákja nyerte a férfiak és a nők között is.

Nem mellesleg hatalmas megtiszteltetés és lehetőség, hogy a távolugrás világcsúcstartója, Mike Powell 2022 óta ezen az egyetemen edzősködik és látja el a versenyzőket szakmai tanácsokkal. Úgy gondolom, a felvételemben sokat segített, hogy számos videót tudtam küldeni az ugrásaimról. Ezeket kielemezve látták úgy, hogy bár még az eredményeim nem kimagaslóak, van bennem potenciál.”

Dániel persze hozzáteszi, az Amerikába készülő fiatal tanulmányi eredményének, valalmint angol nyelvtudásának is közel kitűnőnek kell lennie, és az ő példája is mutatja, hogy kellő elszántsággal, kitartással megvalósíthatóak az álmok. Az atléta jelenleg is salgótarjáni színekben versenyez, ám edzéseit Kiss Tibor irányítja az FTC-ben, amelyben felkészül a következő megméretésekre.

„Az idén szeretnék kijutni az U20-as Európa-bajnokságra. Hármasugrásban 15,05 méter a szint. Ha minden jól megy, ezt az eredményt elérhetem a nyáron. Aztán pedig az Egyesült Államokban új kihívások várnak. Business managementet fogok tanulni. Mindig is azt vallottam, hogy a sport és a tanulás magas szinten is megfér egymás mellett.”

(Kiemelt képünkön: Vági Dániel Fotó: Bakos László)