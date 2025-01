Ökölvívás: megtörhetetlen az ifjúsági válogatott csapategysége

Az ifjúsági ökölvívó-válogatott tavaly nem tudta megközelíteni a 2023-as eredménysorát, bár így sem szégyenkezhetett a két Európa-bajnoki érmével, és a világbajnoki ötödik helyezésekkel.

Az Ács József szövetségi edző vezette korosztályból 2024 végeztével többen kiöregedtek, köztük a kétszeres ifjúsági Eb-ezüstérmes, junior Európa-bajnok Nileborg Krisztián.

A tavaly ifi Eb-harmadik Varga Sára viszont a második, egyben utolsó ifjúsági évének fut neki, és mellette is számos ígéret várja az évad legfontosabb eseményeit.

„Párnapos hír, hogy

kihirdették a korosztály Európa-bajnokságának az időpontját, amit a korábbi évekkel ellentétben idén nem tavasszal, hanem ősszel rendeznek meg.

A jelenlegi állás szerint szeptember harmincadikától október kilencedikéig tart majd, és ennek megfelelően készítettem el az éves tervezetet – mondja az Utánpótlássportnak Ács. – Előtte számos felkészítőversenyen szeretnénk részt venni: márciusban a Tóth Ákos-emlékversenyen valószínűleg ír és svéd bokszolókkal is találkozhatunk majd, majd a hónap végén rendezik meg az Énekes István-emlékversenyt. Májusban a Bornemissza-emlékverseny lesz fontos állomás, ezt megelőzően szeretnék szervezni egy nemzetközi edzőtábort a hamarabb hazánkba érkező nemzetek részvételével. Júliusban következik az ifjúsági országos bajnokság, ez egyben válogató is lesz az Eb-re. A kontinensviadal előtt a fiúk a Brandenburg-, a lányok pedig a Szilézia-kupán méretik meg magukat, hogy csúcsformába kerüljenek az Eb-re.”

Jósolni – főleg ilyen korán – nem érdemes, sok összetevőből áll a siker az ökölvívásban is, a korosztályt azonban eredményes bunyósok alkotják majd.

„A junioroktól most került fel hozzánk a korosztályban Eb-érmes Petrimán Patrícia, Kapcsos Vivien és Gombai Dominik is, utóbbi ráadásul a junior-vébén 2023-ban harmadik lett. Varga Sára mellett Nyögéri Sára, Rába Noémi, Talpas Roxána, Benedek Péter, Mailát András és Váradi Sándor is másodévesként próbálhat idén szerencsét. De

mellettük is számos, nagy potenciállal bíró versenyzőnk van;

a fiatalabbaknak a legfontosabb, hogy minél hamarabb felvegyék az ifi fordulatszámot, hiszen már hárompercesek a menetidők. A csapategységünk megtörhetetlen, folyamatosan húzzák egymást a fiatalok a válogatottban, ez a folytatásban sem lesz másképp.”

(Kiemelt képünkön, balról: Varga Sára, edzője, Farkas József és az ifik szövetségi trénere, Ács József Forrás: MÖSZ)