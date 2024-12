Sportlövészet: junior-világ- és Európa-bajnokunk is lett az idén

Az idén is több utánpótláskorú sportlövőnk szerepelt kitűnően a juniorok világversenyein. Februárban a sportág központja Győr volt, ahol a felnőtteké mellett a juniorok 10 méteres Európa-bajnokságát is megrendezték. A seregszemlén a mieink két medáliával zártak. Kálmán Bálint légpuskával arany-, míg Domsits Olívia légpisztollyal ezüstéremnek örülhetett.

Kálmán Bálint diadala sokáig emlékezetes marad. A ZTE Sportlövész Klub színeiben versenyző fiatal a döntőben az első öt lövés után az ötödik, a tizedik lövést követően már a második helyen állt. Aztán tizenkettedik lövésnél az élre állt, és már nem is engedte ki a kezéből a győzelmet. A magabiztosságát jól mutatta, hogy az utolsó négy lövéséből kettő is 10.9 volt. Sikerének értékét növeli, hogy a fináléban 2,3 körrel múlta felül a versenyszámban már felnőttvilágbajnok, junior Eb-győztes, olimpiai kvótás svéd Victor Lindgrent.

„A döntőben volt bennem drukk, de tudtam kezelni ezt az egészséges izgulást, és Európa-bajnoki cím lett a vége.

Ezzel az aranyéremmel az egyik álmomat váltottam valóra.

Nem mondom, hogy az Eb előtt nem bíztam a hasonló teljesítményben, mert több versenyen is biztatóan lőttem, és azt is tudtam, hogy az ellenfeleim milyen szintet képviselnek. Többükkel már jó néhányszor összemértük a tudásunkat nemzetközi versenyeken, és általában sikerült előttük végeznem. Tehát magabiztosan léptem lőállásba, és éremért indultam. Persze, nemcsak az arany, hanem a hazai környezet és a szurkolók buzdítása miatt is emlékezetes marad ez az Eb.”

Kálmán Bálint Forrás: MSSZ

Júniusban Eszék adott otthont a 25 és 50 méteres junior Eb-nek. Horvátországban a küldöttségünk két ezüstéremmel zárt. A puskások 50 méteres, 60 lövéses fekvő versenyszámában Dénes András 625.2 körrel a második helyen végzett, míg ugyanezen szám hagyományos csapatversenyében Török Ferenc és Rácz Áron társaságában lett szintén ezüstérmes.

Aztán szeptember végén, október elején Peru fővárosa, Lima volt junior-világbajnokság házigazdája. A viadalon tizenhat magyar ígéret mérette meg magát, hazánkat hét puskás és öt pisztolyos versenyző képviselte Dél-Amerikában, míg a korongszakág reménységei közül trapban és skeetben egyaránt két fiatalunk indult. A legkiemelkedőbb magyar teljesítmény Jákó Miriam nevéhez fűződik, aki

az 50 méteres pisztolyos versenyszámban 546 körös korosztályos világcsúccsal győzött.

Jákó ezt megelőzően nagyszerűen szerepelt 25 méteren is, egyetlen hellyel maradt le a dobogóról, míg a standard pisztolyos számban hetedikként, légpisztollyal pedig kilencedikként zárt.

Légpisztollyal Rédecsi Máté remekelt, és a 10 méteres szám fináléjában kitűnő teljesítményt nyújtva nyert bronzot, míg Török Ferenc a puskások 50 méteres fekvő viadalán lett ugyancsak harmadik.

„A világbajnokságon öt versenyszámban indultam, és előzetesen nem ötven méteren láttam a legnagyobb esélyt az éremszerzésre – mondta Jákó Miriam. – Ezt a számot a kéthetes vébé végén lőttük, és addig nagyon kevés választott el a kimagasló eredményektől. Például huszonöt méteren egy hellyel maradtam le a dobogóról, légpisztollyal tíz méteren pedig hajszálon múlt a döntő.

Ezek után az ötven méteres győzelmem különleges öröm volt, mert mégiscsak megkaptam a jutalmat az elmúlt hónapokban végzett munkámért.

Egy sportlövő több számot is nevezhet kedvencének, de az ötven méter valóban nagyon kedves a szívemnek. Nyugodt, de egyben nagyon nehéz szám, amelyben nem a pisztolyon vagy a lőszeren múlik a siker, hanem csak rajtad. Ezért sem lövik sokan, meg azért sem, mert már nem szerepel az olimpiai műsorban. Én persze örülnék neki, ha visszakerülne a programba, még ha csak mix formájában is.”

Jákó Miriam Forrás: MSSZ

Jövőre az U18-as és az U16-os korosztály számára első ízben rendeznek Európa-bajnokságot. Februárban Tallinnban bizonyíthatnak a fiatalok.

„Fontos újítás, hogy jövőre már az U18-asok és az U16-osok számára is külön Eb-t rendeznek, így a tinédzserek a saját korosztályukban könnyebben juthatnak sikerélményhez. Kevésbé áll majd fenn a veszély, hogy kiégnek az állandó, idősebbekkel való versenyzésben. Fokozatosabban, egészségesebben fejlődhetnek” – fogalmazott Ablonczy Orsolya, a hazai szövetség utánpótlás-szakágvezetője.

