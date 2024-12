Ökölvívás: idén is szórták a pofonokat a Halker-Király Team fiataljai

Ahogyan nemrég a honlapunkon beszámoltunk róla, több utánpótláskorú ökölvívó is aranyérmet szerzett a budapesti felnőtt országos bajnokságon. Közülük hárman is a Halker-Király Team tagjai: Szeleczki Lilla (50 kg) és Horváth Kármen (52 kg) U22-esként ért fel a csúcsra, míg Enyingi Sára (48 kg) utolsóéves ifjúságiként, vagyis 18 évesen állt fel a dobogó felső fokára.

A csepeli, több különböző küzdősporttal is foglalkozó klub eredményessége nem meglepő, a felnőttválogatottba is folyamatosan adnak bokszolókat, emellett az utánpótlás-eseményeken is remekelnek.

A korosztályos országos bajnokságokon rendre a legeredményesebb csapatként zárnak,

és ez igaz a többi kiemelt hazai versenyre is; legutóbb, az ifjúságiak és a juniorok ob-ján is az egyesület gyűjtötte a legtöbb pontot.

„Az év első felében az olimpiai kvalifikációs versenyek kerültek a középpontba, végül nem sikerült kvótát szereznünk. Ez fájt a legjobban 2024-ben, mert ezen kívül rengeteg szép sikert értek el a bokszolóink, felnőttben és utánpótlásban is – mondja Ráth Miklós, a Halker-Király Team edzője az Utánpótlássportnak. – Beugrik hirtelen a Szilézia Kupa, ami az U22-es Horváth ikreknek, Kármennek és Laurának is az első felnőtt nemzetközi versenyük volt, ehhez képest bronzérmet szereztek, neves ellenfeleket legyőzve. A korosztály Európa-bajnokságán a lányok Szeleczki Lillával kiegészülve hárman képviselték a klubunk színeit: Lilla és Kármen pedig a dobogó alsó fokára is felállhatott. A tesók az év első félévében az érettségire készültek, így keveset tudtak készülni, ehhez mérten dicséret illeti őket a mutatott produkcióért.

A korosztályos országos bajnokságok sorát a serdülő és U12-es viadal nyitotta meg, amelyen mi gyűjtöttük a legtöbb pontot a csapatversenyben, majd megismételtük az eredményt az ifjúságiak és a juniorok ob-ján.

A már emlegetett felnőtt ob-n sokáig úgy tűnt, Enyingi Sára el sem indul, ehhez képest debütánsként aranyérmet ünnepelhetett.

„Szeleczki Lilla indult volna eredetileg a 48 kilósoknál, ám attól tartottam, hogy ebben a súlycsoportban nem lesz megfelelő számú és minőségű mérkőzése, így ő az ötvenesek közé került be, az üresen maradt helyre pedig bekerült Sári. A nevezések közzététele után viszont kiderült, hogy hatan negyvennyolcba is beneveztek, ettől függetlenül nagyon bíztam benne, hogy odaérhet az első helyre, mert hihetetlen ügyes, elhivatott lányról van szó, és ezt bizonyította is. Elégedettek lehetünk 2024-gyel, és a folytatásban sem adnánk alább!”

(Kiemelt képünkön: Horváth Kármen keze a magasban a felnőtt ob-n Fotó: Pénzes Kristóf/MÖSZ)