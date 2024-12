Kosárlabda: ők voltak a legjobb fiatalok ősszel a női NB I-ben

1. RÁTKAI ESZTER (2006-OS SZÜLETÉSŰ, NKA UNIVERSITAS PÉCS)

Ami toplistánk első helyezettjét illeti, nem is lehetett kérdés, hogy ismét Rátkai Eszter kerül az élre, ugyanis a pécsiek 18 éves irányítója mind a pályán nyújtott teljesítményben, mint a statisztikai mutatókban abszolúte kiemelkedik a fiatalok mezőnyéből, sőt több aspektusban a felnőttek között is az élvonalba tartozik.

Meccsenkénti 4,7 gólpasszával az ötödik legjobb a teljes bajnokságban, továbbá a szerzett labdák terén (2,2) is az előkelő ötödik helyen áll.

Ugyanakkor Eszter a pontszerzés terén sem áll hadilábon: öt meccsen is elérte legalább a hét pontot, kettőn pedig a tízet is. A korosztályos válogatott ígéret a legjobb meccsét a Dávid Kornél Akadémia ellen hozta, amikor is 13 ponttal, 5 lepattanóval, 7 gólpasszal és 2 szerzett labdával zárt. Az is jól jelzi, hogy utánpótláskorúként már milyen fontos láncszeme a tabella harmadik helyén álló pécsieknek, hogy

a teljesítményindex terén 15,7-tel a mecsekiek második legjobb játékosa,

épphogy lemaradva az együttes legjobban teljesítő cseh magasemberétől, Julia Susanne Reisingerovától (15,8). Az elmúlt három fordulóban Rátkai kisebb sérülés miatt nem léphetett pályára, de januártól minden bizonnyal újra hadra fogható lesz.

2. DRAHOS LEILA (2007, E.ON ELTE BEAC)

Az ezüstérmes pozíciót a BEAC még juniorkorú irányítója, Drahos Leila érdemelte ki, aki

jelenleg a felnőttélvonal legeredményesebb utánpótláskorú játékosa.

A 17 éves reménység mékőzésenkénti ponttermése néhány fordulóval ezelőtt még a kétszámjegyűt is elérte, azóta minimálisan visszaesett, s így pillanatnyilag 8,6-on áll az átlaga. A fiatal erre az évadra igazi vezéregyéniséggé nőtte ki magát az újbudaiaknál, és fiatal kora ellenére a BEAC negyedik legjobb pontszerzője – ráadásul a legjobb magyar, ugyanis csak két amerikai, illetve egy lett légiós előzi meg csapaton belül.

Összesen eddig öt alkalommal zárt tíz pont felett, sőt volt olyan, hogy ez három egymást követő fordulóban is összejött neki.

A legjobbját a Soproni Darazsak Sportakadémia ellen produkálta, méghozzá 18 ponttal, közte négy triplával. Leila egyébként is rendkívül finom kezű játékos, a kinti dobása az egyik legfőbb fegyvere. Ezt igazolja az is, hogy jó hatékonysággal, 35 százalékkal dobja a hármasokat.

3. TOMAN DÓRA (2006, SOPRON BASKET)

Bár lábfejsérülése miatt a 13-ból csupán hat meccsen lépett pályára, azokon Toman Dóra olyan kiválóan teljesített, hogy nem hagyhattuk le őt a listánkról. A soproniak 18 éves hátvédje igazi univerzális játékos, aki a játék számos elemében élen jár. Ha csak ránézünk a számaira, akkor is ezt látjuk: 7,3 pont, 3,5 lepattanó, 2,7 gólpassz és szintén 2,7 szerzett labda.

Mi több, a labdalopás terén olyannyira kiemelkedő, hogy a negyedik legjobb a teljes A-csoportban.

Ha Drahosnál elmondtuk, hogy remek kinti dobó, akkor Tomanra ez még inkább igaz, ugyanis hozzávetőleg negyven (39) százalékkal értékesíti a távoli kísérleteit.

4. AHO TYRA (2005, DVTK-HUNTHERM)

Ugyan a képzeletbeli dobogónkra nem fért fel, a 19 éves Aho Tyra teljesítménye is mindenképpen kiemelésre méltó. A bajnoki címvédő diósgyőriek első számú U20-as játékosaként az irányítóreménység mintegy 20 percet tölt a pályán fordulónként, s ez idő alatt 5,5 pontot, 2,2 lepattanót és 1,8 gólpasszt tesz bele a közösbe. Decemberben pedig a rangadókon sem maradt adós a jó játékkal: a Szekszárd ellen 8, a Győr ellen 7 pontot dobott, valamint ezután a BEAC otthonában 9-ig jutott.

5. TOMAN RÉKA (2006, SOPRONI DARAZSAK SPORTAKADÉMIA)

Annak dacára, hogy a szinte kizárólag utánpótláskorúakkal felálló „kis” Sopron egyelőre nyeretlenül áll, több tehetséges fiatal is felhívta magára a figyelmet – így tett toplistánk ötödik és egyben utolsó helyezettje Toman Réka is. A 18 éves hátvéd-bedobó – aki egyébként a már fentebb említett Toman Dóra ikertestvére – ősszel kicsit döcögősen kezdte az évadot, viszont novembertől jócskán feljavult a formája, és az elmúlt két hónapban szállítja a jobbnál jobb meccseket. A legutóbbi hét fordulóban tíz pontot átlagolt meccsenként.

(Kiemelt képen balról: Rátkai Eszter, Drahos Leila és Toman Dóra Forrás: NKA Universitas Pécs, E.ON ELTE BEAC és Sopron Basket)