Atlétika: U18-as Eb-arany és U20-as vb-érmek 2024-ben

Az idén két fő versenyre, a besztercebányai U18-as Európa-bajnokságra és a limai U20-as világbajnokságra készültek korosztályos atlétáink. Végül egyik esemény sem telt el magyar siker nélkül.

Júliusban Szlovákiában a küldöttségünk két legkiemelkedőbb eredményét az ugrószakág szállította. Bátori Lilianna magasugrásban 184 centiméterrel Európa-bajnoki címet szerzett, míg Hajdu Áronnak távolugrásban 758 centivel ezüstérem lett a jutalma.

„Felejthetetlen élményeket szereztem az U18-as Európa-bajnokságon – mondta Bátori Lilianna. –

A dobogó tetején különleges és felemelő érzés volt hallgatni a magyar himnuszt.

Éremért érkeztem, azon belül is a legfényesebbért, és nagyon örülök, hogy sikerült elérnem a célom. Az Eb előtt nekem volt az idei legjobb eredményem a mezőnyben, de igyekeztem megbirkózni a teherrel, hogy sokan várják a győzelmemet. A selejtezőben sokkal jobban izgultam, mint a döntőben, mert ha ott nem úgy jönnek össze a dolgok, akkor én is nagyot csalódtam volna. A döntőben már megpróbáltam higgadt maradni, és csak a feladatomra koncentrálni. Úgy érzékeltem, hogy nekem jól ment az ugrás, és azok a lányok pedig visszafogottabban szerepeltek, akikre a szezonbeli teljesítményük alapján a legnagyobb riválisokként tekintettünk. Tehát szorosabb döntőre számítottam. Úgy gondoltam, hogy majd a 184 centi után dőlnek el a dobogós helyezések. Ezzel együtt így is élveztem az Európa-bajnokság minden pillanatát.”

Bátori Lilianna U18-as Európa-bajnok lett az idén Fotó: MASZ/Zsigmond László

A kontinensviadalon a 45 ifjú atlétát indító Magyarország a 48 ország 1133 ígéretét felvonultató esemény éremtáblázatán a 16. helyen végzett, míg a ponttáblázaton 48 ponttal a 10. helyen zárt. Utóbbi rangsorban az 1-8. helyezettek gyűjtöttek pontot a nemzetüknek.

A két érem mellett hazánk válogatottja három 4. (Szalai Fanni 3000 m, Rózsahegyi Bori távolugrás, Varga Iván rúdugrás), két 5. (Derdák Sára 1500 m, Szabó Levente gerelyhajítás), két 6. (Keserű Mirabella diszkoszvetés, Sáray Péter 400 m), egy 7. (Tombor Kristóf gerelyhajítás) és három 8. (Gastiaburu-Frank Abigél rúdugrás, Keserű Mirabella kalapácsvetés, leány svédváltó) helyezést ért el.

Besztercebányán a számos egyéni legjobb eredmény mellett négy U18-as magyar csúcs született. Hajdu Áron távolugrásban 758 centis, Derdák Sára 1500 méteren 4:18.59 perces rekordot állított fel, míg a leány svédváltó Boldogh Boróka (100 m), Pfiszterer Dorina (200 m), Pápai Nerina (300 m), Sákovics Janka (400 m) összetételben előbb 2:08.82, majd 2:08.37 perces valaha volt legjobb hazai eredményt futott.

„Tizenhárom versenyszámban voltunk a legjobb nyolcban, és ez erős teljesítménynek számít, pici hiányérzetünk csupán az érmek számát tekintve lehet – értékelt Scherer Tamás, a Magyar Atlétikai Szövetség utánpótlás-referense. – Az egyéni, na meg az országos csúcsok azt mutatják, hogy a fiatalok jól felkészítve érkeztek az Európa-bajnokságra. Egy ilyen korosztályos esemény a tapasztalatszerzésről is szól. Nekünk a legjobbjaink közül is csak kevesen szerepeltek hasonló versenyen idáig, és sokan nem voltak még olyan helyzetben, mint amilyenbe az Eb-n kerültek. Ezért is van szükségük a gyerekeknek minél több ilyen szituáció megélésére, ezzel együtt a mentális felkészítés is fontos részét kell képezze a munkának. Ezúttal az ugrók vitték a prímet, de minden szakág dicséretesen teljesített, és arra kell törekednünk, hogy megtartsuk ezt a széles palettát.”

Hajdu Áron U18-as magyar csúccsal nyert Eb-ezüstöt Fotó: MASZ/Zsigmond László

Aztán augusztusban Peru fővárosa volt házigazdája az U20-as atlétikai világbajnokságnak. A jövő sportági csillagait felvonultató eseményen 19 magyar ígéret vett részt,

közülük három dobóatléta, azon belül is kalapácsvető felállhatott a dobógra.

Imre Roland nagyszerű, 75,33 méteres egyéni csúccsal rukkolt ki, míg Szabados Ármin 74,88 méterig jutott. Mindez azt jelentette előbbi ezüst-, utóbbi bronzérmet érdemelt ki. Viszkeleti Villő pedig 64,94 méterrel lett ugyancsak harmadik, bronzérmes.

„A döntő napján kipihent és összeszedett voltam – nyilatkozta Imre Roland. – A bemelegítő dobások is nagyon jól sikerültek, de azért kezdés előtt jókora izgalom volt bennem. Érvénytelen kísérlettel indítottam, majd másodikra sikerült bebiztosítanom a helyemet a legjobb nyolc között. Aztán egyre bátrabb lettem, és a hatodik dobásomra minden összeállt. Sokáig nehéz volt elhinni, hogy U20-as világbajnoki ezüstérmes vagyok,

csak titkon reménykedtem benne, hogy ilyen eredményt érhetek el.

Mérhetetlenül örülök és büszke vagyok!”

Imre Roland U20-as vb-ezüstöt érdemelt ki Peruban Forrás: MASZ

Külön dicséretet érdemel Kovács Árpád, aki 400 méteren (46.60), valamint az U18-as Bátori Lilianna, aki magasugrásban (187) lett negyedik. Továbbá jár az elismerés a gerelyhajításban hetedik (69,68) Horváth Máténak.

Magyarország az ezüsttel és a két bronzzal az éremtáblázat 25. helyén végzett. A pontversenyben – melyben az 1-8. helyezéseket veszik figyelembe – hazánk a 17. lett a 134 ország közül.

(Kiemelt képünkön: Bátori Lilianna Fotó: MASZ/Zsigmond László)