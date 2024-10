Vízilabda: már együtt nyernek vb- és Eb-érmeket a Horváth ikrek

Mindig érdekesség, ha egy válogatottban testvérpár szerepel, pláne, ha ikrek.

Nos, az idén az U19-es Eb-n ezüstérmes, valamint az U18-as vb-n bronzot kiérdemlő leány vízilabda-válogatottban is egyszerre két ikerpár játszott.

A dunaújvárosi Kardos Dominika és Kardos Laura, valamint a szentesi Horváth Luca és Horváth Zsófi.

Kardosék és Horváth Zsófi a kezdetektől fogva oszlopos tagjai annak a Sike József által irányított, 2006-os születésűekre épülő nemzeti együttesnek, amelynek sikersorozata 2021-ben Szentesen kezdődött azzal, hogy megnyerte az U15-ös Európa-bajnokságot. A csapat egy évvel később Görögországban U16-os világbajnok lett, tavaly Törökországban pedig U17-es Eb-aranyat érdemelt ki. Erre jött az idén az említett U18-as vb-bronz Kínában. Horváth Luca is rendre ott volt a válogatott bő felkészülési keretében, ám az utazó csapat kihirdetésekor nem hallotta a nevét. Egészen az idei U19-es zágrábi Eb-ig, amikor is Benczur Márton az idősebbek között is bizalmat szavazott neki. Aztán mehetett az U18-as vb-re is Csengtuba.

„Rettentően rossz érzés volt, hogy

három éven át részt vettem a felkészülésen, végigcsináltam az edzéseket, aztán az utolsó pillanatban mindig kiestem

– mondja Luca. – Annak örültem, hogy a testvérem megy, de én is nagyon szerettem volna a csapattal tartani. Az edzők szerint később érő típus vagyok, és úgy gondolom, ennek így kellett lennie. Az idén végre sikerült bekerülnöm a csapatba, és nagyon boldog vagyok, hogy ott lehettem az U19-es Eb-n, majd az U18-as vébén is.”

„Lucával nem sok időt töltünk külön, hiszen egy klubcsapatban játszunk, egy osztályba járunk és egy a baráti körünk is – veszi át a szót Zsófi. – Eddig minden évben az a két hét telt nélküle, amikor világversenyen voltam. Eleinte furcsa volt, hogy oda nem jön velünk, legutóbb pedig már az tűnt kicsit szokatlannak, hogy mindketten utaztunk.

De természetesen nagyon örültem, hogy végre ő is megkapta a lehetőséget.

Sokkal jobb volt így menni.”

Horváth Zsófi (balra) és Luca az U18-as vb-bronzéremmel

A bekként bevethető Lucát és a centerként játszó Zsófit egy diákolimpiai úszóversenyen fedezték fel anno, és hamar kiderült, hogy a most 17 éves lányoknak kiváló érzékük, valamint adottságuk van a pólóhoz. Fejlődésük folyamatosnak bizonyult a Szentesben, az új idényt pedig már az éppen Sike József által vezetett Eger női vízilabdacsapatában kezdték meg.

„Egerben tovább fejlődhetünk, hiszen a csapat a nemzetközi kupában is szerepel, így ezen a színtéren is kipróbálhatjuk magunkat – nyilatkozza Luca. – A céljaink egyformák.

Szeretnénk sokat tanulni, stabil játékosokká válni a klubban, és mivel 2007-ben születtünk, jövő nyáron is U18-as válogatottak lehetünk.

Ennek a korosztálynak Európa-bajnokságot rendeznek, de azért dolgozunk, hogy mellette az U20-as vébére utazó keretbe is bekerüljünk.”

A lányok között talán azért sincs túlzott rivalizálás, mert külön poszton szerepelnek, és ahogyan ők mondják, teljesen más a személyiségük. Megszokták már, hogy együtt játszanak, de nem azok a testvérek, akik nem tudják a másik nélkül elképzelni a pályafutásukat.

„Eddig mindig mindenhova egyszerre hívtak minket, és

talán sokan úgy gondolják, hogy mi egy csomagban vagyunk.

Nincs olyan tervünk, hogy végig egy csapatban akarunk játszani. Ha valamelyikünknek adódik egy kitűnő lehetősége, akkor élhet vele, a másikunk támogatni fogja” – zárja Zsófi.

(Kiemelt képünkön balról: Horváth Luca és Horváth Zsófi egri köntösben Fotó: Máj Tamás)