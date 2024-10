Úszótábori tehetséggondozás: folytatás januárban

A legjobb serdülőkorú úszók őszi közös gyakorlása elmaradt ugyan, az ifjabb korosztályét, a 13-14 esztendősekét viszont megtartották október végén a szokásos kellemes miliőben, Sopronban, s a tábor tapasztalatai újabb érvet szolgáltattak a folytatásra. A program szakmai felelőse, Selmeci Attila mesteredző sajnálja, hogy a betegséghullám miatt októberről januárra kellett áthelyezni a 15-16 éves tehetségek edzőtáborát, azt viszont örömmel újságolta, hogy a „kicsik” egyhetes összetartása nemcsak megvolt, hanem egyenesen kiválóra sikeredett.

„A hagyományos színhelyen, a Lőver uszodában tudtunk dolgozni a gyerekekkel, s azt mondhatom, mindenki,

a 34 meghívott lány és fiú, s a hat edző egyformán elégedetten utazhatott haza, mert ismét egy sikeres edzőtáboron vagyunk túl, kellemes szájízzel jöttünk el Sopronból

– összegzett a szakember honlapunk érdeklődésére, majd mielőtt részletekbe bocsátkozott volna, felidézte, hogy a 2021-es tokiói olimpia után indította útjára az úszószövetség a tehetséggondozó programot, amely azóta is töretlen népszerűségnek örvend és érzékelhető, eredményekben is jelentkező haszonnal jár.

Azzal a céllal vágtunk bele annak idején, hogy az ügyesebb, a legjobb képességű fiatalok kapjanak egy extra lehetőséget, és közösen, együtt táborozhassanak. Ezek a gyerekek mindkét nem részéről, valamennyien korosztályuk legjobbjai,

a 13-14, illetve a 15-16 éves fiúk és lányok egyaránt. Az elmúlt napokban a kisebbekkel töltöttük el az időt rendkívül hasznosan, s ezt várom majd a nagyobbak januárra halasztott táborától is.

Az eddigi tapasztalatok mind azt mutatják, van értelme a tehetséggondozás ilyen formájának, a gyerekek pedig eredményeikkel igazolják vissza a soproni összejövetelek hasznosságát, bizonyítva, hogy van értelme őket menedzselni,

miközben maguk a közreműködő edzők is rengeteget tanulnak, hasznos tapasztalatokat szereznek a közös munka során.”

Megtudtuk még, hogy reggel félkilenctől egyórás szárazföldi, erősítő jellegű tornával indult minden nap, amelyet jó kétórás vízi munka követett, durván hatezer méter úszással, majd az ebéd és a délutáni pihenő után jött az esti kétórás újabb edzés, hasonló méteradaggal. A különbség a kettő között annyi volt, hogy a reggeli úszás ötvenes, az esti pedig huszonötös medencében zajlott.

„A kollégák véleményét is tolmácsolhatom: ők is egyöntetűen úgy látják, hogy az egy hét hihetetlenül hasznos volt az ország minden részéből, szinte valamennyi tájegységéből érkezett gyerekek számára, akik az egyéni erő és úszástudás fejlesztése mellett az edzéseken nagyon komoly csatákat vívtak egymással a vízben. Nagyon nagy volt a rivalizálás, sokat és jókedvűen dolgoztak, s azzal az üzenettel mehettek haza, hogy alázattal kell végezni a feladatokat, és én hiszem, hogy ennek a munkának, akárcsak az előző hasonló táborokénak, szintén meglesz az eredménye.”

Selmeci Attila még hozzátette: „Már most látok olyan ügyes, jó alkatú gyerekeket, akik szépen, jó technikával úsznak. Bízom benne, hogy töretlen lesz a fejlődésük, s két-három éven belül ott lesznek először az ifjúsági bajnokságon, aztán majd a felnőtt világversenyeken is. Azt is gondolom, hogy

ilyenlétszámból mindig ki fog kerülni két-három olyan ügyes gyerek, aki biztosítani fogja a további sikereket is a magyar úszósport számára.

Jó helyre invesztál a szövetség...”

(Kiemelt képünkön: a soproni Lőver uszoda ideális helyszíne az úszók tehetséggondozó edzőtáborainak Forrás: loveruszoda.hu)