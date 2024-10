Jégkorong: Szongoth Döme szintet lépett a német juniorbajnokságban

Kiváló formában kezdte a szezont Szongoth Döme, aki immár harmadik éve Németországban, Ingolstadtban jégkorongozik. A 2006-os születésű hátvédreménység a MAC-ban kezdte pályafutását, majd Linzben is megfordult, mielőtt 2022 nyarán mostani klubjához, Bajorországba igazolt volna. Döme ezen az őszön aztán újabb szintet lépett, ami a teljesítményét illeti, ugyanis 14 meccsen már 11 ponttal (2 gól és 9 assziszt) áll a német U20-as bajnokságban – ami védőként kifejezetten dicséretes statisztikai mutató.

„Elsőként mindenképpen azt emelném ki, hogy mennyire kompakt a csapatunk, és gyakorlatilag minden téren nagyon egyben vagyunk. Remek közösséget alkotunk, a játékosok, az edzők, illetve a szakmai stáb valamennyi tagja hozzáteszi a magáét, és kiváló, rendkívül motiváló légkör uralkodik a csapat körül. Ez nagyban segít engem is abban, hogy jól teljesítsek.

Megkapom a bizalmat, és viszonylag sok időt tölthetek a jégen a bajnokikon, ezt pedig igyekszem maximálisan kihasználni.

Döme elmondta, az előző szezon egyfajta átmeneti idény volt számára.

„Elsőséves juniorként akkor kerültem fel az U20-as csapathoz, ráadásul éppen akkor érkezett új vezetőedző a juniorokhoz, így egyszerre kicsit minden új volt nekem. Az új edző az előző évadban teljesen új rendszert és taktikát hozott magával, amelyet idő telt mire megszoktam, és otthon éreztem magam benne, illetve persze közben csapatszinten is össze kellett csiszolódnunk. Nyilván, mivel most már másodévesnek, szóval egy fokkal rutinosabbnak számítok az U20-as korosztályban, így ilyen jellegű nehézségek már nincsenek; tisztában vagyok a szerepemmel, a feladatommal, ezáltal jóval magabiztosabban is tudok játszani.

Védőként az elsődleges dolgom, hogy hátul megadjam a stabilitást a csapatnak. Nyilván, amikor már ez egyre jobban ment, akkor elkezdtem a támadó oldalon is aktívabb és bátrabb lenni, és ez szerencsére mostanra a pontokban is meglátszik.

Az előző évadban az Ingolstadt a negyeddöntőig jutott az U20-as bajnokságban, és a legjobb nyolc között éppen a későbbi győztes Landshuttól kapott ki a párharc minden eldöntő, ötödik meccsén.

Szongoth Döme Forrás: ERC Ingolstadt

„Természetesen, az új évadban szeretnénk ennél jobban szerepelni, és mint minden másik csapat,

mi is úgy indultunk neki, hogy a bajnoki cím megszerzése a célunk.

Értelemszerűen addig hosszú út vezet, és először részcélokat kell kitűznünk, meccsről meccsre haladva. Az mindenképpen pozitívum, hogy most az alapszakasz első körében az élen végeztünk, és ezzel továbbjutottunk a következő fázisba, ahol hasonlóképpen szeretnénk folytatni.”

A Szongoth vezetéknevet mostanában egyre gyakrabban hallhatjuk a hazai jégkorongsportban, ugyanis a 16 éves Szongoth Domán nemrég a felnőttválogatottban is bemutatkozhatott, sőt a pozsonyi olimpiai selejtezőtornán gólt is szerzett.

„Dománnal unokatestvérek vagyunk, de valójában szinte testvérként tekintünk egymásra. Örömteli volt látni, hogy tizenhatévesen ő milyen jól megállta a helyét a felnőttek között a válogatottban. Nekem is az a célom, hogy egy nap a nagyválogatottban bemutatkozhassak. Együtt nőttünk fel, és kiskorunkban rengeteget edzettünk közösen, sőt nyaranta manapság is együtt – az Augsburgban játszó öcsémmel, Bendével kiegészülve hárman – készülünk, és végezzük el a szükséges erőnléti munkát.

Rengeteg melót teszünk bele mindannyian, követjük egymás pályafutását, és támogatjuk a másikat. Azt hiszem, a jégkorong szeretetét, és a munkamorálunkat nagypapánktól örököltük.

Döme Szongoth Gáborra utalt, aki játékosként, játékvezetőként, edzőként, illetve klubvezetőként is tevékenykedett a sportágban (többek között a MAC jégkorongszakosztályának az egyik alapítója volt).

Klubszinten az a nagy vágyam, hogy idővel az Ingolstadt felnőttcsapatában is debütálhassak. Azt tudni kell, hogy az első csapatunk jelenleg vezeti a német bajnokságot, és rekordot döntve jelenleg nyolcmeccses győzelmi szériánál tart, pillanatnyilag Németország legerősebb együttese.

Heti rendszerességgel edzhetek velük, ami megtisztelő, és közben hatalmas fejlődési lehetőség is számomra. Arra, hogy meccsen is pályára lépjek a felnőttek között, egyelőre ebben a szezonban nagyon kevés esélyt látok, de bízom benne, hogy ez idővel megváltozik. A német bajnokságban egyébként szigorúan korlátozzák a szerepeltethető légiósok számát, így fiatal külföldiként rendkívül nehéz feladat bekerülni a keretbe.

Jövő nyáron valószínűleg esély nyílhat arra, hogy megszerezzem a német állampolgárságot, és akkor az némiképp megkönnyítené az utat,

hogy egy nap én is a német élvonalban, a DEL-ben játszhassak.”

(Kiemelt kép forrása: ERC Ingoldtadt)