Vízilabda: kezdődik az U18-as leányvilágbajnokság Kínában

Vasárnap elstartol az U18-as leány vízilabda-világbajnokság a kínai Csengtuban, ahol a magyar válogatott a B jelű csoportban az Egyesült Államok, Új-Zéland és Ausztrália csapata mellett kapott helyet.

A magyar válogatott bitakodva várhatja a megméretést, hiszen

eddig három világversenyen járt, és még egyszer sem talált legyőzőre,

sőt, még döntetlent sem játszott az elmúlt három esztendőben.

A kezdetektől fogva dr. Sike József által irányított, 2006-ban született játékosokra épülő korosztály sikersorozata 2021-ben Szentesen kezdődött, amikor a lányok megnyerték az U15-ös Európa-bajnokságot, majd egy évvel később Görögországban U16-os világbajnok lett az együttes, tavaly pedig Törökországban érdemelt ki U17-es Eb-aranyat.

Az U18-as lányok bizakodva várják a kínai vb-t Forrás: MVLSZ

A szövetségi edző a felkészülés során elmondta, hogy:

A lányok nagyon szeretnék megszerezni zsinórban a negyedik aranyérmüket, hiszen ennek az évjáratnak ez lesz az utolsó korosztályos világversenye.

Ezúttal is bizakodóak lehetünk, mert az alappozíciókban remek játékosaink vannak, de egyébként sincs lyuk a szerkezetünkben. A kerettagok fizikuma nemzetközi viszonylatban is nagyon erősnek számít, ezzel együtt a mentális felkészültségnek is kiemelt szerepe van.”

A keretből tizenegy játékos nemrégiben ezüstérmet nyert a zágrábi U19-es Európa-bajnokságon. A válogatott az első meccsét az amerikaiak ellen játssza magyar idő szerint hétfő reggel.

A VB-KERET

Torma Luca, Sóti Lili. Schmuck Tünde. Horváth Luca, Tiba Panna, Horváth Zsófia, Hajdú Kata, Kiss Patrícia, Gulyás-Oldal Emma, Kardos Laura, Kardos Dominika, Bereczki Luca, Varró Eszter, Lendvay Zoé, Lendvai Natasa

(Kiemelt kép forrása: MLVSZ)