Kézi: Terjék Roland letette a névjegyét a Montpellier első csapatában

A magyar utánpótlás kézilabda-válogatottak közül egyedüliként nem tudott dobogóra állni a nyári világversenyén a junior férficsapat, amely a Szlovéniában megrendezett Európa-bajnokságon a tizenkettedik helyen zárt.

Az együttesnek évek óta alapembere a jobbszélső Terjék Roland, aki a kontinensviadalon hét mérkőzésen 27 gólt „tett a közösbe”, ettől függetlenül – érthető módon – maradt benne hiányérzet, amikor az Eb-ről kérdeztük.

„A helyezés szempontjából nem lehetünk elégedettek, annak viszont nagyon örülök, hogy több játékos is előrelépett az egy évvel korábbi vébéhez képest, emellett csapatként is jobban működtünk.

A pozitívumokból tudunk építkezni, ez a legfőbb célja az előttünk álló évadnak

– mondja az Utánpótlássportnak a 20 éves játékos. – Mentálisan is sokat fejlődtünk, de mint minden másban, ebben is törekedni kell a jobbra. Szeretnénk faragni a fizikális különbségből, a norvégok elleni összecsapás során például nagy különbséget éreztünk.”

Terjék nagy kalandba vágott bele 2022 nyarán: az előtte három éven át a balatonboglári NEKA színeiben játszó kézilabdázót, 17 évesen leigazolta a Montpellier. A jobbszélső azóta is a francia csapatot erősíti, az utánpótlás után pedig az új évadban már a felnőttek között is számítanak rá. A Saint Raphael elleni győztes meccsen pedig az első bajnoki gólját is megszerezte a „nagyok” között.

„Nagyon jól érzem magamat itt, a kezdeti nehézségek után sikerült felvenni a helyi ritmust, a nyelvi problémák is megszűntek, szerencsére jól megy a francia nyelv. Az idén nyári felkészülést teljes egészében a felnőttcsapattal végeztem, az edzőmeccseken sok játékpercet kaptam, ez rengeteget jelentett, majd az első hivatalos mérkőzésemre a Francia-kupában került sor. A bajnokságban a Saint Raphael ellen debütáltam, hazai pályán, telt ház előtt, leírhatatlan érzés volt. Tisztán emlékszem a gólomra, a passzt Diego Simonet-től kaptam, szerencsére eredményes volt a lövés. Már az is óriási dolog, hogy ilyen kaliberű kézilabdázók mellett léphetek pályára, az pedig, hogy

négyezer ember skandálta a nevemet a találat után, felejthetetlen emlék marad.

Minden héten újabb célokat állítok magam elé, folyamatosan törekszem a fejlődésre a sportban és emberileg is. Bízom benne, hogy jövőre meghosszabbíthatom a szerződésemet!”

