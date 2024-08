Cselgáncs: Kunyik Botond hetedik lett a limai ifjúsági vb-n

A korosztályos Eb-bronzérmes Kunyik Botond harmadik kiemeltként a második fordulóban kezdhette meg szereplését az 55 kilósok küzdelmeiben, a perui Limában zajló ifjúsági világbajnokságon. A Tatabányai SC dzsúdósa a honkongi Juk Ngaj Lam legyőzésével nyitott a legjobb 32 között, majd a nyolcaddöntőben az orosz Hrijhorij Zurnyacsant is felülmúlta. A legjobb négy közé kerülésért Kunyik nem bírt a vb-címvédő, és a tavalyi elsőségét végül idén is megismétlő, azeri Nihad Mamishovval, a vigaszágon pedig az aktuális Európa-bajnok, orosz Magomed Abdulajevtől is vereséget szenvedett hosszabbításban, így a magyar fiú a hetedik helyen zárt.

(Kiemelt kép forrása: IJF)