Atlétika: egy híján húsz magyarral kezdődik az U20-as vb Peruban

Magyar idő szerint kedd délután kezdetét veszi Peru fővárosában, Limában az U20-as atlétikai világbajnokság.

A hazai sportági szövetség tájékoztatása szerint a korosztály idei legrangosabb eseményén húsz magyar fiatal vett volna részt, ám a gerelyhajító Földesi Gergő a felkészülés utolsó napjaiban megsérült, így tizenkilencre módosult a sportolói létszám.

Az induló ígéretek azért is érdemelnek külön elismerést, mert a legtöbb versenyszámban a magyar szövetség megemelte a kvalifikációs szintet. A világbajnokságra tíz fiú- és kilenc leányversenyzőnk utazott el.

Az eseményre 134 ország 1720 atlétája adta le a nevezését.

Hárman még a fiatalabb korosztályt képviselik, és nemrégiben a besztercebányai U18-as Európa-bajnokságon remekeltek. Szlovákiában magasugrásban Bátori Lilianna aranyat nyert, távolugrásban Hajdu Áron a második, míg Rózsahegyi Bori a negyedik helyen végzett.

A ranglisták alapján vannak esélyeink az éremszerzésre, de a szezon ilyen kései szakaszában, ha mindenki az egyéni legjobbjához közel tud teljesíteni a világ másik oldalán, akkor elégedettek lehetünk

– mondta Scherer Tamás, a MASZ utánpótlás-referense.

Bátori Lilianna U18-as Eb-győztesként ugrik az U20-as vb-n Fotó: Zsigmond László/MASZ

Ami a vb nevezési listáját illeti, kalapácsvetésben Szabados Ármin a második, Imre Roland az ötödik, Viszkeleti Villő a negyedik, magasugrásban Bátori Lilianna az ötödik, hétpróbában Kriszt Sarolta a második, 10 ezer méteres gyaloglásban Kovács Alexandra a harmadik a sorban az idei legjobb eredménye alapján.

Az U20-asok tavaly szerepeltek kontinensviadalon. Akkor Jeruzsálemben a most is indulók közül Sulyán Alexa 200 méteres síkfutásban érdemelt ki ezüstöt. U20-as világbajnokságot legutóbb 2022-ben a kolumbiai Caliban, előtte pedig 2021-ben a kenyai Nairobiban (a Covid miatt csúszott egy évet) rendeztek. Mindkét eseményen állt magyar reménység a dobogón. Tóth Anna Kenyában és Kolumbiában is a bravúros harmadik helyen ért célba 100 méteres gátfutásban, míg a hétpróbázó Szűcs Szabina Afrikában szerzett bronzot.

AZ U20-AS VB-CSAPAT



Deák Zalán - 100 m

Kovács Árpád - 400 m

Szirbek Albert - 1500 m

Felber Farkas - 110 m gát

Szabó Benjamin - 3000 m akadály

Hajdu Áron - távolugrás

Szabados Ármin - kalapácsvetés

Imre Roland - kalapácsvetés

Dobó Zsombor - diszkoszvetés

Horváth Máté - gerelyhajítás

Sulyán Alexa - 200 m

Kriszt Sarolta - hétpróba

Mészáros Emma - rúdugrás

Viszkeleti Villő - kalapácsvetés

Szentgyörgyi Zita - 400 m

Lalik Petra - 400 m gát

(Kiemelt képünkön: Kriszt Sarolta a hétpróba egyik jeles képviselője Forrás: MASZ)