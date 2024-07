Kajak-kenu: Szeretném élvezni az utat – Opavszky Réka

Csak a szokásos: az elmúlt évekhez hasonlóan ismét a magyar válogatott nyerte meg az U23-as és ifjúsági kajak-kenu világbajnokság éremtáblázatát, 28 érmet, közte 9 aranyat szerezve a július második felében Bulgáriában megrendezett eseményen.

A küldöttség legeredményesebb tagja a 20 éves Opavszky Réka lett: az UTE kenusa C1 500 és C2 500 méteren (Csorba Zsófiával) is nyerni tudott, míg C4 500-on (egy hajóban Csorba mellett Horányi Dórával és Zagyvai Borkával) második lett. Nem túlzás, ez egy különdíjjal is felér, hiszen bombaerős a nemzeti csapat, amelyből ilymódon kitűnni nem könnyű feladat.

Az újpest sportoló nem először állt korosztályos világverseny dobogóján, a júniusi U23-as Eb-n Csorbával egy duót alkotva két aranyat söpört be, de az elmúlt években is kijutott neki a top hármas helyezésekből, miközben már felnőtt-vb-n is szerzett medált: 2021-ben C4 500-on lett második. Vajon hozzá lehet szokni ezekhez a remek eredményekhez?

„Egyik pálya, egyik verseny sem ugyanolyan, mindig lehet újat tanulni és fejlődni. Klisé, de az eredmény csak egy szám, egy következő érem, az igazán fontos viszont az, amit tapasztalatként szerzek ilyenkor. Persze, nem tagadom, jó érzés a dobogón állni, azt pedig nem lehet elégszer átélni, amikor nekem szól a Himnusz; az csodálatos érzés – mondja Opavszky az Utánpótlássportnak. – Idén összejött a címvédés egyesben ötszázon, ami remek dolog, de ilyenkor nehéz odaállni a rajthoz, hiszen a mellettem rajtra várók mind tudják ezt, le akarnak győzni. Mentális csata alakul ki ilyenkor.”

Az újpesti versenyzőt a világbajnokságon meglepetésként érte a hír, hogy ő lett a magyar csapat legeredményesebbje.

„Nem számítottam rá, nem számolgattam az esemény közben.

Emlékszem, az utolsó futamom, vagyis az ötszáz egyes megnyerése után csináltak velem egy interjút, és akkor árulták el, hogy én lettem a legeredményesebb a válogatottban.

Meglepett, mert általában három arannyal szoktak a legjobbak lenni a küldöttségünkben, most nekem két arannyal és egy ezüsttel sikerült. Remek érzés, jó visszajelzés – sokat erősödtem fejben az utóbbi időben.”

Az U23-asok esetében kulcskérdés, hogyan tudnak váltani és beilleszkedni a felnőttmezőnybe; Opavszky természetesen már gondol a jövőre is.

„Nem árulok zsákbamacskát,

egy felnőtt sportolónak az olimpia a legfőbb célja, én is azt célzom meg, de mindenekelőtt szeretném élvezni az utat, ami vagy elvezet odáig, vagy nem. Élveznék minden mélypontot és magaslatot, mert nagyon szeretem ezt a sportágat. Ha pedig ez egyszer elég lesz az ötkarikás játékokra való kijutásra, örülni fogok, ha pedig nem, akkor is, mert ilyen emberré váltam általa.

