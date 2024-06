Vívás: Szilárd Anna a tatamiról vitte harcosságát a pástra

Az idei korosztályos vívó-világversenyeken nagyszerűen szerepelt a 16 éves Szilárd Anna.

A Budapesti Honvéd párbajtőrözője a nápolyi kadét Európa-bajnokságon a korosztály elsőéveseként a kilencedik helyen zárt, majd a rijádi világbajnokságon kiemelkedő teljesítménnyel a negyeddöntőig menetelt,

és ott csak a későbbi aranyérmes, az azt megelőzően junior Eb-t nyert ukrán Anna Makszimenko tudta megállítani, így az előkelő ötödik helyet érdemelte ki.

Annával a Honvédban hét éve foglalkozik mestere, Diera Ferenc, aki természetsen büszke tanítványára. A tréner kiemelte,

a növendék számára rendkívül hasznos a páston, hogy korábban cselgáncsozott.

A tatamin is fényes jövőt jósoltak neki.

„Amikor hét évvel ezelőtt elkezdtük a közös munkát, már akkor látszott rajta a harcosság, ami a vívásban is erénynek számít – mondja Diera. – A Honvédban cselgáncsozott, és az edzője azt mondta nekem, mikor Anna vívni kezdett, hogy egy országos bajnokot vettem el tőle. Igaza lehetett, de végül is országos bajnok is lett belőle szinte minden eddigi korosztályában, csak éppen vívásban. Egyébként még ma is meg tudná csinálni a csípő- vagy a válldobást, de már nincs erre szüksége. Annának rendkívüli akaratereje van.

Soha nem adja fel és a legreménytelenebb helyzetekben is a végsőkig küzd.

Ugyancsak a dzsúdóból hozta a robbanékonyságát és a gyorsaságát, nem mellesleg a fizikai erejét folyamatosan fejleszti, futni, úszni, erősíteni jár.”

Diera Ferenc és sokra hivatott tanítványa, Szilárd Anna Forrás: Magyar Vívó Szövetség

Az edző elmondta, hogy Anna továbbá ambiciózus, elhivatott és remek szemléletű versenyző, amely a családjában kapott neveltetésnek is köszönhető. A következő évadban még kadét marad, de már az idősebbek között is igyekszik megcsillogtatni tudását.

„A kadétok és a juniorok között szeretnénk a ranglista elején végezni, valamint már a felnőttmezőnyben is megpróbálunk tapasztalatot szerezni. Úgy gondolom, Anna idővel a felnőttek között is megállja majd a helyét, hiszen a szíve folyamatosan viszi előre és sosincs megelégedve magával. Még akkor is gyakorol, amikor nem is kellene. Soha nem kellett még unszolnom a vívásra.”

(Kiemelt képünkön: Szilárd Anna Forrás: Bizzi Team)