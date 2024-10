Torna: tíz magyar érdekeltségű döntő a szombathelyi vk-n

Három szeren indult, mindhármon döntőbe jutást várt magától Mészáros Krisztofer a szombathelyi Challenge világkupa-viadalon, és a verseny pénteki selejtezőjében Európa-bajnoki ezüstérmes tornászunk teljesítette is az elvárást: talajon (14.100) és nyújtón (14.000) az első, korláton a hatodik helyen (13.500) kvalifikálta magát a szerenkénti döntőbe.

„Boldog vagyok, mert végre magyar közönség előtt versenyeztem – nyilatkozta Mészáros Krisztofer. – Annak nagyon örülök, hogy korláton és talajon is a legjobb pontszámmal jutottam be a döntőbe – ez a szombathelyi verseny egyfajta felkészülés is a jövő heti mesterfokú bajnokságra, ahol hat szeren indulok. De egyelőre még ne rohanjunk addig, a hétvégi finálékra figyelek.”

A szintén három szeren induló Závory Szilárd ugrásban (14.125) és nyújtón (12.700) jutott be a legjobb nyolc közé.

Az Aréna Savaria közönsége Kiss Balázst gyűrűn (13.700) láthatja majd ismét a pódiumon a hétvégén.

A nőknél Mayer Gréta vállalta a mieink közül a legtöbbet, hiszen a négyből három szeren is harcba szállt: ugrásban a legjobb pontszámmal (12.975) jutott be a fináléba, míg talajon harmadikként (12.850) lépett tovább – felemás korláton ugyan kicsúszott a nyolc közül, ám szombaton lesz ebben a szerdöntőben is magyar, hiszen Makai Lilla ötödikként (12.500) döntős, és ugyanő gerendán is finalista (12.300).