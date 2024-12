Bácskay Csenge eredményesen dolgozik együtt Simone Biles edzőjével

„Úgy érzem, minden rendben megy. A tanulás is elég gördülékeny volt ebben a félévben. Georgia államban tanulok, a University of Georgián. Cecile Canqueteau-Landi új lendületet hozott a fejlődésembe. Jól kijövünk, nagyon megértő. Sok új feladatot vezetett be az edzések során, ezek mind-mind új megvilágításba helyezték a tornát. Az első egyetemi versenyünk január elején lesz, nagyon készülök, a tervek szerint az ünnepeket pedig otthon töltöm” – mondta Bácskay Csenge.

A magyar tornász a párizsi olimpiát ugrásban harmadik számú tartalékként a 11. helyen zárta. Azóta egy cél lebeg a szeme előtt: a következő olimpiai ciklust úgy versenyezze végig, hogy kiharcolja a 2028-as játékokon való részvételt.