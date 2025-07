Nem született meglepetés a négy között, Mexikó és az Egyesült Államok meccsel az Arany-kupáért

EGYESÜLT ÁLLAMOK–GUATEMALA

Már a negyedik percben gólt ünnepelhetett a teltházas St. Louis-i stadion közönsége, De La Torre távoli, középre tartó lövését érthetetlen módon maga elé ütötte a guatemalai kapus, a lesipuskás Diego Luna pedig a hálóba belsőzte a kipattanót. A Real Salt Lake középpályása a 15. percben is megvillant, ezúttal egy finom csellel hámozta át magát egy védőn, majd 17 méterről kilőtte a jobba alsót.

Ezt követően a guatemalaiak percei következtek, aki több ígéretes lehetőséget is kidolgoztak, valamint szereztek egy lesgólt is. Az amerikaiak a fordulás után is megelégedtek az eredmény megőrzésével, ez pedig a 80. percben ütött vissza, amikor Ordónez szólója után Olger Escobar lőtt 12 méterről a jobb bal alsó sarokba. Az egész meccsen nagyot küzdő Guatemala így már az egyenlítésért – és a tizenegyespárbaj lehetőségéért – rohamozhatott a végjátékban, de az újabb gól elmaradt, így a házigazda jutott a fináléba. 2–1

MEXIKÓ–HONDURAS

Meddő mexikói fölényt hozott a Santa Clara-i elődöntő első félideje, majd a fordulás után a gól is összejött Javier Aguirre tanítványainak, Gilberto Mora ütempasszából Raúl Jiménez volt eredményes. Percekkel később Edson Álvarez is bevette a hondurasi kaput, de les miatt elvette a találatot a VAR. A folytatás nem hozott látványos játékot, Honduras erejéből mindössze egy távoli lövésre futotta – Mexikó az elmúlt tíz tornán nyolcadszor jutott a döntőbe, ahol a házigazda lesz az ellenfél. 1–0

A finálét a houstoni NRG Stadionban rendezik magyar idő szerint hétfő hajnalban, Mexikó tizedszer, míg az Egyesült Államok nyolcadszornyerheti meg a kontinenstornát.

18. ARANY-KUPA, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA

ELŐDÖNTŐ

Egyesült Államok–Guatemala 2–1 (D. Luna 4., 15., ill. Escobar 80.)

Mexikó–Honduras 1–0 (R. Jiménez 50.)