Két szoros szett után nagy verés lett a vége: Mboko továbblépett Andrejeván Miamiban

Több mint egyórás hatalmas csatát vívott egymással az első játszmában a 8., illetve 10. kiemelt Mirra Andrejeva és Victoria Mboko a miami 1000-es torna 3. fordulójában. A szett a szerváinál lényegesen többet kockáztató kanadaié lett, aki a rövidítésben kevesebbet hibázott, így 7–4-re megnyerte a tie-breaket – női meccsen szokatlan módon 6:6-ig egyik félnek sem sikerült elvennie a másik adogatójátékát.

Sőt, az első brékig egészen a második játszma végéig kellett várni, ekkor az 5:4-re vezető Andrejeva vette el Mboko szervagémjét – döntő szett következett. Amelyben Mbokónak nem volt ellenfél Andrejeva, a kanadai hölgy hihetetlen magabiztossággal teniszezve 6:0-ra nyert, és a cseh Karolína Muchovával játszik a negyeddöntőben.

Mbokónak feltehetően nem lesz könnyű dolga Karolína Muchová ellen, a cseh hölgy ugyanis játszi könnyedséggel vette az Alexandra Eala alkotta akadályt. A cseh versenyző csupán hat pontot engedélyezett ellenfelének az első játszmában, amely így 6:0-val lett az övé. A második szettben sem volt sokkal könyörületesebb a 13. kiemelt, aki második felvonás elején gyorsan kétszer brékelt, s a végén már csak arra vigyázott, hogy ne csináljon nagy butaságot a leginkább edzőmeccsként értékelhető összecsapáson.

Nem kezdett jól Sorana Cirstea ellen Coco Gauff, a 35 éves román versenyző ragyogóan fogadta az amerikai lány adogatásait, amivel meg is ágyazott a szettgyőzelemnek: háromszor nyerte el Gauff szervajátékát, s 6:4-re nyerte az első etapot. A több sikertelen, mint sikeres adogatógémet hozó második játszmában a 4. kiemelt amerikai már jobban koncentrált, s 6:3-mal egyenlített. A döntő szettben Gauff kezdett szerválni, és nem kis erőfeszítés árán sikerrel járt, majd egyből brékelt, ezzel kikövezte magának az utat a sikerhez. Gauff 5:2-es vezetésénél Cirstea a meccsben maradásért adogatott, s a Roland Garros tavalyi győztese az első két meccslabdáját nem tudta ugyan kihasználni, de harmadjára már nem kegyelmezett: 4:6, 6:3, 6:2-vel lépett tovább a negyeddöntőbe.

WTA 1000-ES TORNA, MIAMI (9 415 725 dollár, kemény)

EGYES, 3. FORDULÓ (a 16 közé jutásért)

Mboko (kanadai, 10.)–Andrejeva (orosz, 8.) 7:6 (7–4), 4:6, 6:0

Muchová (cseh, 13.)–Eala (Fülöp-szigeteki, 31.) 6:0, 6:2

Gauff (amerikai, 4.)–Cirstea (román) 4:6, 6:3, 6:2