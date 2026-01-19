Australian Open: Gauff sima győzelemmel kezdett Melbourne-ben

Coco Gauff számára egy évvel ezelőtt a negyeddöntő jelentette a végállomást az Australian Openen. A harmadik helyen kiemelt amerikai a 2026-os tornán magabiztos győzelemmel kezdett, két szettben búcsúztatta Kamilla Rakhimovát.

Gauff az első szettben az üzbég színekben versenyző ellenfele három adogatását is elvette, és bár 5:1-nél négy labdája is volt a játszma lezárásához, azokkal még nem tudott élni, de a következő játékban kiszerválta a szettet.

Az amerikai a második játszmában kettős brékelőnybe került, és bár a saját adogatásaiból is elveszített egyet, 5:3-nál fogadóként újabb játékot nyert, és készülhet a Venus Williamst búcsúztató Olga Danilovics ellen.

A negyedik helyen rangsorolt Amanda Anisimova sem botlott, az amerikai játékos két játszmában búcsúztatta Simona Waltertet.

TENISZ

AUSTRALIAN OPEN, MELBOURNE (111 500 000 ausztrál dollár, kemény pálya)

NŐI EGYES, 1. FORDULÓ

Gauff (amerikai, 3.)–Rakhimova (üzbég) 6:2, 6:3

Anisimova (amerikai, 4.)–Waltert (svájci) 6:3, 6:2

Pegula (amerikai, 6.)–Zaharova (orosz) 6:2, 6:1

Nosková (cseh, 13.)–Semeniskaja (lett) 6:3, 6:0

Tauson (dán, 14.)–Gálfi (magyar) 6:3, 6:3

Linette (lengyel)–Navarro (amerikai, 15.) 3:6, 6:3, 6:3

Mboko (kanadai, 17.)–E. Jones (ausztrál) 6:4, 6:1

Muchová (cseh, 19.)–Cristian (román) 6:3, 7:6 (8–6)

Stearns (amerikai)–Kenin (amerikai, 27.) 6:3, 6:2

Jovic (amerikai, 29.)–Volynets (amerikai) 6:2, 6:3

Kessler (amerikai)–Arango (kolumbiai) 6:3, 6:2

Frech (lengyel)–Erjavec (szlovén) 6:1, 6:1

Hunter (ausztrál)–Bouzas (spanyol) 6:4, 6:4

Li (amerikai)–Osorio (kolumbiai) 6:4, 6:7 (5–7), 7:5

Marcinko (horvát)–Maria (német) 6:3, 7:5

Bondár (magyar)–Mandlik (amerikai) 6:0, 6:4

Hon (ausztrál)–Stakusic (kanadai) 1:6, 6:4, 5:3-nál Stakusic feladta

Klimovicová (lengyel)–F. Jones (brit) 6:2, 3:2-nál Jones feladta

Parks (amerikai)–Eala (fülöp-szigeteki) 0:6, 6:3, 6:2

Szelehmetyeva (német)–Seidel (német) 6:3, 3:6, 6:0