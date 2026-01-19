Swiatek tovább folytatta nagy sorozatát

Iga Swiatek az első játszmában nagy csatára kényszerült a kínai Jüan Jüe ellen: a lengyel teniszező kétszer is brékhátrányból kapaszkodott vissza, de tie-breakben megnyerte a szettet. A másodikban Swiatek hamar kettős brékelőnybe került, ráadásul kínai ellenfelét ápolni is kellett. Jüan Jüe ezt követően már nem is játszott olyan jól, mint az első szettben, és 6:3-ra elveszítette a játszmát. Ez volt a kínai teniszező sorozatban 12. veresége Grand Slam-tornákon.

A korábbi világelső lengyel teniszező folytatta nagy sorozatát: Swiatek legutóbb 2019-ben veszített szettet egy Grand Slam-torna első körében. A második helyen kiemelt lengyel játékos a következő körben a cseh Marie Bouzkovával találkozik.

2019 was the last time that Swiatek lost a set in the opening round of a major.



And the record stands for now as she takes the first set 7-6 (5) 👏#AO26 pic.twitter.com/KqhPoXi6bZ — #AusOpen (@AustralianOpen) January 19, 2026

TENISZ

AUSTRALIAN OPEN, MELBOURNE (111 500 000 ausztrál dollár, kemény pálya)

NŐI EGYES, 1. FORDULÓ

Swiatek (lengyel, 2.)–Jüan Jüe (kínai) 7:6 (7–5), 6:3

Andrejeva (orosz, 8.)–Vekic (horvát) 4:6, 6:3, 6:0

Mertens (belga, 21.)–Tararudee (thaiföldi) 7:5, 6:1

Snajgyer (orosz, 23.)–Krejcíková (cseh) 2:6, 6:3, 6:3

Badosa (spanyol, 25.)–Dijasz (kazah) 6:2, 6:4

Tomljanovic (ausztrál)–Sztarodubceva (ukrán) 4:6, 7:6 (7–3), 6:1

Bouzková (cseh)–Zarazúa (mexikói) 6:2, 7:5

Ucsidzsima (japán)–Sierra (argentin) 6:3, 6:1

Korábban:

Gauff (amerikai, 3.)–Rakhimova (üzbég) 6:2, 6:3

Anisimova (amerikai, 4.)–Waltert (svájci) 6:3, 6:2

Pegula (amerikai, 6.)–Zaharova (orosz) 6:2, 6:1

Nosková (cseh, 13.)–Semeniskaja (lett) 6:3, 6:0

Tauson (dán, 14.)–Gálfi (magyar) 6:3, 6:3

Linette (lengyel)–Navarro (amerikai, 15.) 3:6, 6:3, 6:3

Mboko (kanadai, 17.)–E. Jones (ausztrál) 6:4, 6:1

Muchová (cseh, 19.)–Cristian (román) 6:3, 7:6 (8–6)

Stearns (amerikai)–Kenin (amerikai, 27.) 6:3, 6:2

Jovic (amerikai, 29.)–Volynets (amerikai) 6:2, 6:3

Kessler (amerikai)–Arango (kolumbiai) 6:3, 6:2

Frech (lengyel)–Erjavec (szlovén) 6:1, 6:1

Hunter (ausztrál)–Bouzas (spanyol) 6:4, 6:4

Li (amerikai)–Osorio (kolumbiai) 6:4, 6:7 (5–7), 7:5

Marcinko (horvát)–Maria (német) 6:3, 7:5

Bondár (magyar)–Mandlik (amerikai) 6:0, 6:4

Hon (ausztrál)–Stakusic (kanadai) 1:6, 6:4, 5:3-nál Stakusic feladta

Klimovicová (lengyel)–F. Jones (brit) 6:2, 3:2-nál Jones feladta

Parks (amerikai)–Eala (Fülöp-szigeteki) 0:6, 6:3, 6:2

Szelehmetyeva (orosz)–Seidel (német) 6:3, 3:6, 6:0