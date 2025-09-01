Nyolc év után megvált edzőjétől Danyiil Medvegyev

Az orosz játékos egy héttel New York-i kiesését követően közösségi oldalán jelentette be a hírt.

Medvegyev érzelmes szavakkal búcsúzott eddigi trénerétől, aki hasonlóan kedves szavakkal válaszolt neki saját közösségi felületén. A 29 éves klasszis döntése ugyanakkor nem meglepő, idén ugyanis önmagához képest rendkívül gyengén teljesít, a négy Grand Slam-versenyen összesen egyetlen mérkőzést tudott nyerni.

A jelenleg is zajló US Open első fordulójában pedig látványos jelét adta annak, hogy mentálisan nincs jó állapotban. A Bonzi ellen meccsen ugyanis a harmadik szettben teljesen kiborult, amikor a mérkőzésvezető a tizedik játékban a francia játékos egyik rontott első szervája után új első szervát ítélt, miután egy fotós lépett a pályára az adogatás közben. Medvegyev hangosan gúnyolódott a bírón, és hergelte a közönséget, ezért csaknem hat percig állt a játék.

Cervara – aki 2019-ben az Év Edzője címet nyerte el a férfi tornákat szervező ATP-től – 20 tornagyőzelemhez, köztük a 2021-es US Open megnyeréséhez és a 2020-as világbajnoki diadalhoz segítette az orosz teniszezőt.