Alcaraz londoni tornagyőzelemmel melegített Wimbledonra

A világranglistán második Carlos Alcaraz a legutóbbi két évben nyert Wimbledonban, így most is favoritnak számít. Ezt erősítette meg vasárnap Queen’sben, ahol a Jirí Lehecka elleni döntő első játszmájában a legjobbkor, 5:5-nél brékelt, és 7:5-tel vezetést szerzett. A második szettben még csak bréklabdáig sem jutottak a játékosok, a rövidítésben pedig egyszer sem vezetett a spanyol, a cseh kiegyenlített, és jöhetett a döntő játszma. Abban Alcaraz dominált, 2:1-nél és 5:2-nél is elvette ellenfele adogatását, és 2023 után újra megnyerte a wimbledoni grand slam torna londoni felvezető versenyét.

„Nem sokat vártam magamtól ezen a héten, csak az volt a célom, hogy felvegyem a füves pálya ritmusát. Csodálatos, hogy végül sikerült megnyerni a tornát” – mondta Alcaraz, aki karrierje leghosszabb, 18 meccses győzelmi sorozatával a háta mögött vág neki címvédőként bő egy hét múlva Wimbledonnak.

A németországi Halléban a kazah Alekszandr Bublik hat sikertelen kísérletet követően először győzte le az orosz Danyiil Medvegyevet, és az áttörő siker éppen egy 500-as ATP-torna döntőjében jött össze neki. Az első játszmában 4:3-ig mindenki hozta az adogatását, aztán Bublik brékelt, majd könnyedén kiszerválta a szettet. A másodikban 4:5-nél Bublik szervált, Medvegyevnek játszmalabdája volt, de a kazah hárította. A rövidítésben az orosz 4–1-re vezetett, de utána már csak Bublik nyert pontot. A korábbi világelső orosz sorozatban a hatodik fináléját veszítette el.

A berlini női torna fináléjában a korábban az Australian Open-győztes Madison Keyst és a világelső Arina Szabalenkát is legyőző cseh Markéta Vondrousová három játszmában múlta felül a kínai Vang Hszin-jüt, ezzel először nyert tornát a 2023-as wimbledoni teniszbajnokság óta. A világranglistán egykor hatodik cseh a torna előtt a tavalyi vállműtétje és egyéb sérülések miatt csak a 164. volt a WTA rangsorában, de ezzel a győzelemmel visszakerül a legjobb százba.

Nottinghamben WTA 250-es viadalt rendeztek, az amerikai McCartney Kessler két játszmában múlta felül az ukrán Dajana Jasztremszkát, először nyerve füves pályás tornát – úgy, hogy az egy héttel korábbi queen’si versenyig meccset sem nyert füvön. A mérkőzést az első szett hajrájában megzavarta az eső, de Kessler a szünet után visszatérve 5:4-nél kiszerválta a játszmát. A másodikban Jasztremszka öt meccslabdát is hárított, majd azonban Kessler 7:5-re lezárta az összecsapást.

ATP 500-AS TORNA, LONDON (2 522 220 euró, fű)

DÖNTŐ

Alcaraz (spanyol, 1.)–Lehecka (cseh) 7:5, 6:7 (5–7), 6:2

ATP 500-AS TORNA, HALLE (2 522 220 euró, fű)

DÖNTŐ

Bublik (kazah)–Medvegyev (orosz, 3.) 6:3, 7:6 (7–4)

WTA 500-AS TORNA, BERLIN (1 064 510 dollár, fű)

DÖNTŐ

Vondrousová (cseh)–Vang Hszin-jü (kínai) 7:6 (12–10), 4:6, 6:2

WTA 250-ES TORNA, NOTTINGHAM (275 094 dollár, fű)

DÖNTŐ

Kessler (amerikai)–Jasztremszka (ukrán) 6:4, 7:5