Nem hibáztak az esélyesek, Alcaraz és Sinner játssza a döntőt a római mestertornán

Eddig hatszor csapott össze Carlos Alcaraz és Lorenzo Musetti, s ötször a spanyol teniszező nyert. A négyszeres Grand Slam-győztes egyből brékkel kezdett, majd 3:1-nél ismét elvette az olasz játékos adogatását. Musetti ugyan egyszer brékelni tudott, ám 5:3-nál ismét nem volt képes megnyerni a szervagémjét, így elveszítette a játszmát. A folytatásban két-két bréket hozott a mérkőzés, majd a tie-breakben Alcaraz bizonyult jobbnak, ezzel 2 óra 4 perc játék után bejutott a vasárnapi fináléba – a 22 éves versenyző az eddigi hét 1000-es döntőjéből hatot megnyert.

Jannik Sinner eddig négyből háromszor legyőzte Tommy Pault, aki ezúttal rendesen bekezdett, a három bréklabdájából kettős is kihasznált, így 6:1-re megnyerte az első szettet. A világelső felszívta magát, és egy 6:0-s játszmával egyenlített, majd megnyerte az utolsó felvonás első három gémjét is. Ezt követően az amerikai brékelt, majd az olasz játékos is, és ugyan Paul két meccslabdát hárított adogatóként, fogadóként már nem tudta elodázni Sinner győzelmét. A világranglista-vezető hetedszer döntőzhet mestertornán – az első kettőt elveszítette, a legutóbbi négyet viszont megnyerte –, míg Alcarazzal 12. alkalommal csaphat össze. Jelenleg a spanyol 7–4-re vezet kettejük párharcában, viszont a finálékat tekintve 1–1 az állás.

ATP 1000, RÓMA (8 055 385 euró, salak)

EGYES, ELŐDÖNTŐ

Alcaraz (spanyol, 3.)–Musetti (olasz, 8.) 6:3, 7:6 (7–4)

Sinner (olasz, 1.)–Paul (amerikai, 11.) 1:6, 6:0, 6:3