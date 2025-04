Marozsán Fábián: Továbbra is keményen dolgozunk, de szerintem jó úton haladunk

„Nagyon-nagyon pozitívan értékelem ezt a hetet – kezdte Marozsán Fábián a mérkőzést utáni online sajtótájékoztatót a magyar újságíróknak. – Az első körben egy fiatal némettel (Justin Engel – a szerk.) játszottam, kicsit izgultam, hiszen ötszázas főtáblára csak úgy nem kap valaki szabadkártyám, de viszonylag simán legyőztem két szettben, egy jó mérkőzéssel megvolt az első kör, jót tett a lelkemnek. A következő fordulóban Ugo Humbert ellen nem voltam annyira pozitív, hiszen korábban két mérkőzést elbuktam, de tudtam, hogy ezúttal több esélyem lesz, mert a fonákja nem annyira működik az elmúlt két hétben egy kisebb sérülés miatt, ezt kicsit próbáltam kihasználni. Bravúr volt a negyedik kiemeltet legyőznöm, főleg, hogy korábban kétszer kikaptam tőle. Zizou Bergs ellen nem én voltam az egyértelmű esélyes, mert jó formában van, és a ranglistája is jobb, de tíz napja játszottunk Monte-Carlóban, akkor megvertem, igyekeztem valamennyire alapul venni azt a meccset is, még ha el is tértek a körülmények. Itt pénteken hideg volt, vizes volt a salak, lassúak voltak a labdák, nem volt könnyű dolgom, mégis szinte ugyanolyan arányban vertem meg, mint Monte-Carlóban. Ezzel elértem egy újabb mérföldkövet, az egyik idei célomat, az elődöntőt, külön öröm, hogy ez egy ötszázason sikerült. Végre nem elszalasztottam, hanem kihasználtam a kínálkozó lehetőséget, és remélem, a közeljövőben egyre jobb arányban használom ki ezeket.”

Marozsán ezután kitért az Alexander Zverev elleni elődöntőre. „Romi (Hajdusik Roman, Marozsán vezetőedzője – a szerk.) szerint jó meccset játszottunk, azt mondta, ne legyek elégedetlen, mégiscsak egy elképesztően jól adogató Zverev ellen játszottam, és lehet, hogy picit fáradtabb volt, de mögötte volt a rutin és a hazai pálya, rengeteg elődöntőben ott volt már, és a szervája mindig kihúzza a nehéz helyzetekből. Én nem éreztem annyira jó meccsnek belülről, próbáltam agresszívan teniszezni, kockáztattam, és ez valamilyen szinten be is jött, mert szoros volt az első szett, és a második is csak egy breakkel ment el. Összességében az egész héttel és ezzel a mérkőzéssel kapcsolatban is inkább pozitívak az érzéseim, legyőztem jobb- és balkezest, kiemeltet is, Zverevtől kikapni pedig nem szégyen.”

Marozsán Fábián hozzátette, továbbra is a gyors, agresszív játékában látja a jövőt, mivel a top 100-150-ben már mindenki annyira erős fizikailag, hogy a fáradtságon aligha mehet el mérkőzés – hiába játszott Zverev a negyeddöntőben több mint három órán át a holland Tallon Griekspoorral (37.), inkább a mentális formán múlik, mikor jön ki egy-egy jó eredmény, de sok múlik a sorsoláson, a körülményeken is. „Levonjuk a következtetéseket, továbbra is keményen dolgozunk, de szerintem jó úton haladok, bízom benne, hogy visszakerülök oda, ahova szeretnék, és utána állíthatok fel újabb célokat. Szeretnék visszajutni az első ötvenbe, biztosítani minden versenyen, hogy alanyi jogon főtáblás lehessek, remélem, tudom ehhez stabilizálni a mostani formámat” – fogalmazott.

A Hajdúszoboszló SE játékosa hullámvölgyként a tie-breaket és a második szett közepét említette, azon belül is, hogy 3:3-nál nem jutott breaklabdához, majd 3:4-nél két kettős hibát is ütött – de ebből is tanul. Ugyanakkor örül, hogy a márciusi Indian Wells-i és a miami versenyekkel ellentétben Münchenben kijött a jó eredmény, és sok ranglistapontot szerzett, a következő hetekben pedig nem kell sokat védenie. Az említett amerikai mestertornákon egyébként bokasérülés is hátráltatta, és mint elárulta, biztonság kedvéért továbbra is bekötött bokával játszik, és Münchenben kissé a combja is meghúzódott, de folyamatos vizsgálatok alatt van, és bízik abban, hogy jól halad a regenerációval a jövő heti madridi 1000-es előtt.

„Természetesen belegondol az ember, hogy az ellenfélnek mennyivel több tapasztalata és győzelme van, de ezt a lehető legjobban ki kell zárni, és csak az adott meccsre koncentrálni. Nem kellemes érzés, ha a rivális nagyságrendekkel esélyesebb, de az olyan mérkőzések is nagy nyomással járhatnak, mint a Bergs elleni, hiszen itt az óriási lehetőség, tíz napja megvertem, és ha most nem jutok elődöntőbe, akkor kis túlzással semmikor. Ez akár nagyobb teherrel is járhat, mint ha Zverevhez hasonló az ellenfél: ő az esélyesebb, mindent megteszek, legrosszabb esetben kikapok, ha pedig legyőzöm, az szenzációs. Néha azok a meccsek a legnehezebbek, amelyekre nem is gondolnak az emberek” – zárta gondolatait Marozsán Fábián.