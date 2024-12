Tenisz: Marozsán Fábián rendkívül kiélezett döntő után vált országos bajnokká férfi egyesben

A magyar teniszbajnokság átszervezésének a célja a presztízsének visszanyerése, a hagyományteremtés volt – ha az ob egyfajta évzáró teniszünneppé szeretne válni, ahhoz az ilyen mérkőzések, mint a vasárnapi finálék, kiemelten a férfi egyes döntője abszolút képesek lesznek hozzásegíteni. Az első két kiemelt, Marozsán Fábián és Fucsovics Márton alaposan odatette magát, és igazán magas színvonalú döntővel kápráztatta el a nagyérdeműt a balatonfüredi Forrás Sportparkban. Mindketten első egyesben megszerzett országos bajnoki címükre hajtottak, valamint Marozsán első tétmeccsen aratott győzelmére Fucsovics ellen, két korábbi alkalommal ugyanis ez nem sikerült.

Már a mérkőzés kezdetétől nagy iramot diktáltak a felek, egy-egy megoldással alaposan megfuttatták a riválist a háló túloldalán. Egy egynél némi bizonytalanság egy breakváltást eredményezett, majd 4:3-as Marozsán-vezetésnél Fucsovics rontott egymás után többet is, így semmire bukta el adogatójátékát, ezután a Hajdúszoboszló SE játékosa kiszerválta a játszmát.

Fucsovics azonban alaposan összeszedte magát a folytatásra, egy magabiztos adogatójáték után pedig szép nyerőkkel, közte egy nagyszerű ritörnnel, rövid labdameneteket játszva három breaklabdához jutott – ebből Marozsán kettőt hárított, a harmadiknál viszont hosszút ütött. Az újabb nyertes szervagém után így a kétszeres ATP-tornagyőztes játékos már 3:0-nál járt a második szettben. A továbbiakban is a nyerő ütések domináltak a hibákkal szemben mindkét játékosnál, bár Fucsovics a szettért adogatva megingott, és 5:3-as vezetésnél elég simán elbukta az adogatását – mindezt Marozsán viszont nem tudta kihasználni, tévesztései után ellenfele is breakelt, ez pedig már egyenlő állást jelentett a szettekben. És még a labdamenetek befejezte utánra is maradt fordulat: ahogy véget ért a második játszma, áramszünet sötétítette el a csarnokot, a világítás kétszer is visszatért, majd újból megszűnt, de mindez csak néhány perc erejéig tette kérdésessé a folytatást – bár az eset jó ideig kiiktatta az eredményjelzőt.

A magas színvonal a döntő játszmában hágott igazán a tetőfokára, a nagy tempót mindkét játékos képes volt fenntartani, egymást követték a szebbnél szebb megoldások, kérdés volt, melyikük kezd el hibázgatni, ha egyáltalán ez bekövetkezik. Ennek megfelelően 5:5-ig egy végtelenül kiélezett csatát láthattak a nézők, ekkor viszont Fucsovics elkezdett rontani szervajátékában, Marozsán breakelte. Ellenfele nem adta fel, végig nyomás alatt tartotta 25 éves riválisát, három meccslabdát is hárított, a negyediket viszont kihasználta Marozsán Fábián, aki így két korábbi vesztes párharc után először győzött Fucsovics Márton ellen – nem mellesleg három páros országos bajnoki cím mellé begyűjtötte az elsőt egyesben is.

„Nagyszerű érzés hazai közönség előtt nyerni, és hogy itthon ilyen jó mérkőzést tudtunk játszani Marcival, egy nagyon kiélezett döntő játszma után nyertem csak meg a meccset. Minimális hullámzás volt csak mindkettőnk játékában, a döntő szettben öt ötnél játszottam két extra pontot, ami kellett ahhoz, hogy lenyugodjak, de tudtam, Marci ellen nehéz lesz kiszerválni a meccset – miután az első két meccslabdám egymás után hárította, örülök, hogy végül sikerült nyernem” – fogalmazott Marozsán.

MAGYAR TENISZBAJNOKSÁG

SZUPERDÖNTŐ, BALATONFÜRED (20 000 000 forint, kemény pálya)

Férfi egyes

Döntő

Marozsán Fábián (1. kiemelt)–Fucsovics Márton (2.) 6:3, 4:6, 7:5