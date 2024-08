Tenisz: Alcaraz célja az év végi világelsőség

A spanyolok 21 éves sztárja – aki jelenleg az olasz Jannik Sinner és a szerb Novak Djokovics mögött harmadik az ATP-rangsorban – a cincinnati ezres viadal helyszínén arról beszélt, ennek elérése érdekében az év hátralevő részében igyekszik annyi tornán elindulni, amennyin csak lehetséges.

„Értelemszerűen a világelsőség mindig is cél, és ha az éves pontversenyben az élen tudsz zárni, szinte biztos, hogy a világranglistán is ott fogsz. Erre koncentrálok most, szeretnék jól játszani, mert év végén szeretnék az élen állni” – jelentette ki Alcaraz.

A spanyol játékos hátránya jelenleg 820 pont a világranglistán Sinnerrel szemben, a csak az idei eredményeket figyelembe vevő rangsorban az olasz előnye 450 pont.

Alcaraz idén megnyerte a Roland Garrost és – címét megvédve – a wimbledoni bajnokságot is, míg a párizsi olimpián ezüstérmet szerzett, a döntőben Djokovicstól kapott ki.

Az év utolsó Grand Slam-tornája, a US Open augusztus 26-án kezdődik New Yorkban.