Wimbledon: lengyel, tajvani siker a vegyes páros döntőjében

A mexikói kettős már a döntő előtt történelmet írt, az országot ugyanis még sohasem képviselte vegyes páros a döntőben Wimbledonban, ráadásul Giulianna Olmos az első mexikói női döntős volt bármely felnőttek számára kiírt számban a londoni GS-tornán.

Ezzel együtt a 7. kiemelt Zielinski, Hszie Szu-vej kettős az előzetes esélyeseket érvényesítve nyerte meg a döntőt: az első játszmában rögtön az első adogatását elvette a mexikói kettősnek, s előnyét megőrizve be is húzta a szettet. A folytatásban sem volt igazán nehéz dolga: minden fogadójátékakor eljutott bréklabdáig, és a kilenc lehetőségből kettőt ki is használt, miközben adogatóként háromszor is semmire nyerte meg a játékot.

A lengyel, tajvani kettős ezzel az idei Australian Open után második sikerét aratta vegyes párosban.

ANGOL NYÍLT TENISZBAJNOKSÁG, WIMBLEDON (50 000 000 font, fű)

VEGYES PÁROS, DÖNTŐ

Zielinski, Hszie Szu-vej (lengyel, tajvani, 7.)–S. González, Olmos (mexikói) 6:4, 6:2