Wimbledon: elképesztő mérkőzésen jutott döntőbe Paolini Vekic ellen

Jobban kezdett a horvát teniszező, rögtön két bréklabdához is jutott, de nem tudta kihasználni, Paolini nehezen hozta az első adogatását. Nem is nagyon találta sem a ritmust, sem a szerváját az olasz, a horvát meg 2:2 után begyújtotta a rakátékat és kétszer is brékelte ellenfelét, ezzel pedig meg is nyerte az első játszmát.

A második felvonásra aztán már megérkezett Paolini is a mérkőzésbe, és ha el is jutott fogadóelőnyig az egyre többet hibázó Vekic, Paolini rendre hárította ezeket, míg a saját adogatásait üzembiztosan szállította, végül pedig a legjobbkor, 5:4-es vezetésénél a kihasználta a játszmalabdáját, s ezzel egyenlített.

Aztán viszont jött a döntő szett igazán fordulatosan alakult, hiszen Paolini elbukta az első adogatását, és úgy tánt, a feljavuló Vekic ünnepelheti első GS-tornadöntős szereplését, ám a szett közepén kitört a brékfesztivál: Paolini kétszer, Vekic egyszer nyert játékot fogadóként, így egálban fordultak az utolsó négy játékra: 5:4-es vezetésnél Paolini meccslabdához jutott, ám ezt Vekic hárította, a következő játékban pedig két bréklabdát hárítva tartotta meg az adogatását az olasz. A térfélcserénél pedig Vekic zokogva konstatálta, hogy egy challenge-dzsel nyerte meg az előző játékot Paolini, s végül újabb meccslabdát hárítva harcolta ki a 70 perce tartó szett végén a rövidítést.

Ebben pedig mindketten viszonylag stabilan hozták szerváikat, csupán egy-egy fogadópontot szereztek, és az erejével teljesen elkészülő Vekic 8:7-re is vezetett már, ám Paolini ezt követően ismét hozta a két adogatását, s fogadóként meccslabdához jutott, s miután Vekic széleset ütött, Paolini megnyerte a Wimbledonban valaha lejátszott leghosszabb női elődöntőt.

A két óra 54 percig tartó mérkőzés után tehát Paolini a Roland Garros után Wimbledonban is döntőbe jutott egy idényben belül – hasonlót a nők mezőnyében utoljára Serena Williams volt képes, aki 2016-ban tudta ezt megcsinálni.

WIMBLEDON (50 millió font, füves pálya)

NŐI EGYES, ELŐDÖNTŐ

Jasmine Paolini (olasz, 7.)–Donna Vekic (horvát) 2:6, 6:4, 7:6 (10–8)

